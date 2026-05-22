Multiliga z 34. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja na żywo
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 24 maja 2026 godz. 16:30
Przed nami wielkie emocje w multilidze 34. kolejki Betclic 1. Ligi. W niedzielę 24 maja o tej samej porze rozegranych zostanie dziewięć spotkań, które rozstrzygną walkę o baraże i utrzymanie. Kibice zobaczą m.in. starcia Wisły Kraków z Pogonią Siedlce, Śląska Wrocław z Pogonią Grodzisk Mazowiecki czy Znicza Pruszków z Ruchem Chorzów. Ostatnia seria sezonu zapowiada się niezwykle intensywnie - każdy gol może zmienić układ tabeli. Zapraszamy na relację na żywo.