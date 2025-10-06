Malta - Holandia w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 09 października 2025 godz. 20:45Reprezentacja Holandii, czyli główny rywal Polski do awansu na mistrzostwa świata, rozegra kolejny mecz eliminacyjny. Tym razem „Oranje” zmierzą się na wyjeździe z Maltą i będą zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Ambitna drużyna z wysp jak na razie ma dwa punkty w tabeli, po dwóch remisach z Litwą. W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi drużynami, Holandia rozbiła Maltę aż 8-0. Jaki wynik padnie tym razem? Zapraszamy na relację na żywo.