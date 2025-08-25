Losowanie fazy ligowej Ligi Europy i Ligi Konferencji 2025/26. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 29 sierpnia 2025 godz. 13:00Po czwartkowych emocjach związanych z meczami ostatniej rundy eliminacji do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji, pora na losowanie fazy ligowej. Drużyny zostały rozstawione w sześciu koszykach na podstawie indywidualnego współczynnika UEFA. Każda z ekip zagra z sześcioma rywalami, po jednym z każdej puli. Nie mogą zagrać z drużynami z tego samego kraju, maksymalnie z dwoma z jednego państwa. W tym gronie mamy również polskie zespoły. Na kogo trafią? Zapraszamy na relację na żywo z losowania.