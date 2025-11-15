Holandia - Litwa w eliminacjach do MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 17 listopada 2025 godz. 20:45W najbliższy poniedziałek na Johan Cruijff Arenie Holandia zmierzy się z Litwą w ostatnim meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. "Oranje" w ostatnim meczu zremisowali 1-1 z reprezentacją Polski. Litwa z kolei przystępuje do spotkania jako outsider. W pierwszym meczu przeciwko Holandii w grupie sprawiła niespodziankę i prowadziła dwukrotnie, ale ostatecznie przegrała 2:3. W poprzednich spotkaniach eliminacyjnych Litwini nie zdobyli jeszcze zwycięstwa i z dwoma oczkami na koncie zajmują ostatnią lokatę w grupie. Holandia, mocno zmotywowana, by zakończyć eliminacje triumfem, będzie faworytem, ale Litwa nie przyjeżdża tylko po nauczkę - Marzy o sensacji i chce udowodnić, że potrafi urwać punkty najlepszym. Zapraszamy na relację na żywo.