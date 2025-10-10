Holandia - Finlandia w eliminacjach do MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 12 października 2025 godz. 18:00W niedzielę 12 października 2025 roku o godzinie 18:00 na stadionie Johan Cruijff Arena w Amsterdamie odbędzie się kluczowe spotkanie eliminacji Mistrzostw Świata 2026 pomiędzy Holandią a Finlandią. Holendrzy, liderzy grupy G z 13 punktami po wygranej 4:0 z Maltą, będą chcieli umocnić swoją pozycję przed nadchodzącymi meczami z Polską i Litwą. Finowie, po zwycięstwie 2:1 nad Litwą, zajmują trzecią lokatę z 10 punktami, równocześnie z Polską. Oba zespoły zmierzyły się ze sobą w czerwcu, gdzie Holandia pokonała Finlandię 2:0. Zapraszamy na relację na żywo.