Hiszpania - Gruzja w eliminacjach do MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 11 października 2025 godz. 20:4511 października 2025 roku Hiszpania zmierzy się z Gruzją w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Spotkanie odbędzie się na Estadio Manuel Martínez Valero w Elche. Faworytami będą Hiszpanie, którzy imponują formą w grupie i chcą potwierdzić dominację na własnym terenie. Gruzja liczy na niespodziankę i punkty w walce o historyczny awans. Kibice mogą spodziewać się dynamicznego meczu z wieloma sytuacjami pod bramkami i ciekawą rywalizacją taktyczną. Zapraszamy na relację na żywo.