Górnik Zabrze - Raków Częstochowa w finale STS Pucharu Polski. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 02 maja 2026 godz. 16:00
Już w najbliższą sobotę, 2 maja, PGE Narodowy stanie się areną wielkiego finału Pucharu Polski, w którym Górnik Zabrze zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Choć Górnik wygrał oba ligowe starcia z Rakowem w tym sezonie, ranga meczu o złoto rządzi się swoimi prawami i zapowiada niezwykle zacięte widowisko. Emocje gwarantuje nie tylko stawka meczu, ale i fakt, że oba zespoły w drodze do Warszawy pokazały ogromną determinację pokonując groźnych rywali.