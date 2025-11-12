Francja - Ukraina w eliminacjach do MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 13 listopada 2025 godz. 20:45Francja przystępuje do tego spotkania z ambicją umocnienia pozycji lidera grupy D po niezłym otwarciu eliminacji - wygranej 2:0 nad Ukrainą w Wrocławiu. Niemniej – w ostatniej kolejce Francuzi zostali zaskoczeni przez Islandię, remisując 2:2 i tracąc część przewagi. Ukraina z kolei odrobiła część strat, pokonując 2:1 Azerbejdżan i wspięła się na drugie miejsce w grupie, wciąż będąc w grze o bezpośredni awans. W czwartek na Parc des Princes może dojść do decydującego starcia - Francja faworytem, ale Ukraina z pewnością nie przyjedzie tylko po wynik dla statystyk. Zapraszamy na relację na żywo.