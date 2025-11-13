Finlandia - Malta w eliminacjach do MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 14 listopada 2025 godz. 18:0014 listopada na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach odbędzie się mecz eliminacji do MŚ 2026 pomiędzy Finlandią oraz Maltą. Dla gospodarzy będzie to ostatni mecz w kwalifikacjach do przyszłorocznego mundialu. Z trzema zwycięstwami, jedynym remisem oraz trzema porażkami zajmują trzecie miejsce w grupie, które nie daje im prawa do gry w barażach. Ich rywale to czerwona latarnia tej grupy z zaledwie dwoma oczkami na koncie. Faworyt tego meczu jest jeden. Czy Finowie zdołają potwierdzić to na murawie? Zapraszamy na relację na żywo.