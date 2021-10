Po remisie z Belgią i wygranej z Armenią podopieczne Niny Patalon zmierzą się w ramach kwalifikacji do MŚ 2023 z zespołem Norwegii. Początek spotkania o godz. 19.15.

Po remisie z wyżej notowaną Belgią 1:1 oraz wyjazdowym zwycięstwie nad Armenią 1:0 reprezentacja Polski kobiet kontynuuje walkę o wyjazd na mistrzostwa świata do Australii i Nowej Zelandii.

Wysoko próbują grać i atakować Polki bez piłki, nie brakuje odwagi takiemu podejściu, ale może to przynieść powodzenie

Niezła próba dogrania Achcińskiej do Bidas, na dobieg po prawym skrzydle, ale piłka za mocno jednak wyrzucona na bok boiska

Norweżki nieco uspokoiły sytuację po tym jak to Polki próbowały je "zabiegać" w pierwszych minutach, teraz już piłka jak po sznurku od nogi do nogi naszych rywalek

Ostre starcie Dudek z Eikeland, wpadły na siebie obie piłkarki, ale to Polka mocniej odczuła to starcie... co dziwi bo Eikeland upadła na murawę po kontakcie