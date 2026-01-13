Deportivo La Coruna - Atletico Madryt w 1/8 finału Pucharu Króla. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 13 stycznia 2026 godz. 21:00
Wtorkowy wieczór na Estadio Riazor zapowiada się jako trudne zadanie dla gospodarzy z Deportivo La Coruña, którzy po solidnej kampanii w LaLiga2 będą chcieli sprawić sensację w Pucharze Króla. Ich rywale z Atlético Madryt, mimo porażki 1:2 z Realem w Superpucharze, przyjeżdżają jako zdecydowani faworyci z większą jakością w ofensywie i doświadczeniem w grach pucharowych. Atleti dominują statystyki i często kreują groźne sytuacje, co sprawia, że to oni są uznawani za murowanych kandydatów do awansu. Choć Deportivo potrafi grać odważnie u siebie, przewaga techniczna i głębia składu Madrytczyków mogą przeważyć szalę na korzyść gości. Zapraszamy na relację na żywo.