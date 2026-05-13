Chelsea - Manchester City w finale Pucharu Anglii. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 16 maja 2026 godz. 16:00
16 maja na Wembley dojdzie do wielkiego starcia dwóch angielskich gigantów - Chelsea zmierzy się z Manchester City w finale Pucharu Anglii. Londyńczycy chcą uratować sezon i sięgnąć po dziewiąte trofeum FA Cup, natomiast zespół Pepa Guardioli stanie przed szansą zdobycia kolejnego krajowego pucharu. City uchodzi za faworyta dzięki kapitalnej formie i sile ofensywy z Erlingiem Haalandem na czele, ale Chelsea już nieraz udowadniała, że potrafi zaskoczyć w wielkich finałach. Zapraszamy na relację na żywo.