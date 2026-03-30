Barcelona - Real Madryt w rewanżowym meczu 1/4 Ligi Mistrzyń. Relacja na żywo

Liga Mistrzyń (K)
Ćwierćfinały
02.04.2026
18:45
Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 02 kwietnia 2026 godz. 18:45

Rewanżowe El Clásico w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń zapowiada się jako formalność dla Barcelony, ale emocji nie zabraknie. Katalonki wygrały pierwszy mecz aż 6:2 i są o krok od półfinału. Drużyna z udziałem Ewy Pajor imponuje ofensywą i dominacją w bezpośrednich starciach. Real Madryt stanie przed trudnym zadaniem odrobienia strat, jednak będzie walczył o honor i lepszy wynik. Spotkanie odbędzie się 2 kwietnia o 18:45 i zapowiada kolejne widowisko na najwyższym poziomie. Zapraszamy na relację na żywo.
Piłkarka w stroju FC Barcelony stoi na boisku podczas meczu z rękami opartymi na biodrach, patrząc przed siebie, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Piłkarka w stroju FC Barcelony stoi na boisku podczas meczu z rękami opartymi na biodrach, patrząc przed siebie, w tle rozmyte trybuny stadionu.UrbanandsportAFP