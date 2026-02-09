Atletico Madryt - Barcelona w półfinale Pucharu Króla. Relacja na żywo

Puchar Króla
Półfinały
12.02.2026
21:00
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 12 lutego 2026 godz. 21:00

Hit półfinału Pucharu Króla zapowiada się niezwykle emocjonująco: Atlético Madryt podejmuje FC Barcelonę w pierwszym meczu dwumeczu o finał rozgrywek. Barça przyjeżdża w znakomitej formie z serią zwycięstw i imponującym dorobkiem bramkowym, podczas gdy gospodarze będą starać się wykorzystać atut własnego boiska i solidną defensywę. Barcelona może liczyć na powrót kluczowych graczy i chce zrobić krok w kierunku finału. Spotkanie zapowiada się jako taktyczne starcie z dużą stawką i intensywnością od pierwszego gwizdka. Zapraszamy na relację na żywo.
Grupa piłkarzy drużyny FC Barcelona ubranych w niebiesko-bordowe stroje świętuje wspólnie zdobycie gola na tle pełnych trybun stadionu. W tle widoczni są zawodnicy drużyny przeciwnej oraz sędzia.GONGORAAFP