Athletic Bilbao - Real Sociedad w półfinale Pucharu Króla. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 11 lutego 2026 godz. 21:00
11 lutego San Mamés znów stanie się areną jednego z najbardziej elektryzujących pojedynków w hiszpańskim futbolu. Athletic Bilbao podejmie Real Sociedad w półfinale Pucharu Króla, a stawką będzie miejsce w wielkim finale. Gospodarze liczą na wsparcie własnych kibiców i intensywny, fizyczny styl gry, z którego słyną u siebie. Z kolei Real Sociedad przyjeżdża do Bilbao jako zespół poukładany, konsekwentny i groźny w meczach o wysoką stawkę. Baskijskie derby zapowiadają się na twardą, zaciętą walkę, w której detale mogą przesądzić o awansie. Zapraszamy na relację na żywo.