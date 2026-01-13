Albacete Balompié - Real Madryt w 1/8 finału Pucharu Króla. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 14 stycznia 2026 godz. 21:00
W środę, 14 stycznia o 21:00 na Estadio Carlos Belmonte Albacete Balompié podejmie Real Madryt w 1/8 finału Pucharu Króla. To starcie „Dawida z Goliatem” - gospodarz z Segunda División liczy na domową niespodziankę, zwłaszcza po heroicznej wygranej z Celtą Vigo w poprzedniej rundzie . Real przyjeżdża po zmianie trenera - Álvaro Arbeloa zadebiutuje na ławce po odejściu Xabiego Alonso i będzie chciał od razu ustawić zespół na zwycięstwo w Pucharze Króla . Różnica klas faworyzuje „Królewskich”, ale Albacete marzy o sensacji przed własnymi kibicami. Zapraszamy na relację na żywo.