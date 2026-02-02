Albacete Balompie - FC Barcelona w ćwierćfinale Pucharu Króla. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 03 lutego 2026 godz. 21:00
Starcie Albacete Balompie z Barceloną odbędzie się 3 lutego 2026 o 21:00 na stadionie Estadio Carlos Belmonte. Mimo że gospodarze z Segunda División udanie grają w pucharze i już sprawili sensację eliminując Real Madryt, faworytem są zdecydowanie Katalończycy z Barcelony, którzy prezentują wysoką formę i silną ofensywę. Drużyna z Camp Nou będzie chciała wykorzystać przewagę klasy i doświadczenia. Zapowiada się mocne starcie z przewagą gości, lecz z potencjalnym oporem ze strony rywala. Zapraszamy na relację na żywo.