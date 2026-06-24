Żywy posąg ma pomóc drużynie na mundialu. Właśnie wkroczył do akcji
W drugim meczu grupowym na mundialu z Kolumbią (24, czerwca, godz. 4.00) Demokratyczna Republika Konga mogła liczyć na pierwsze użycie Michela Kuki Mboladingi. Nie jest on piłkarzem, ale jednak miał dać wsparcie piłkarzom afrykańskiej drużyny z trybun, bo jest jednym z najsłynniejszych kibiców świata. Swoistym talizmanem tej reprezentacji. Tym razem nawet jego pomoc nie dała drużynie zwycięstwa, ale jesczcze nie wszystko stracone.
Michel Kuka Mboladinga, nazywany także "Lumumbą", to najsłynniejszy kibic Demokratycznej Republiki Konga, która debiutuje na mundialu. W pierwszym meczu na mundialu z Portugalią (1:1) 49-latka zabrakło na trybunach, ale teraz wspierał zespół w spotkaniu z Kolumbią.
Mboladinga imituje posąg Patrice'a Lumumby. Stoi na trybunach - nieruchomo, patrząc w niebo w kierunku prawego ramienia. Lumumba to pierwszy premier niepodległego kraju i jeden z mistrzów afrykańskiego ruchu niepodległościowego, który został zamordowany w 1961 roku. Do dziś jest czczony jako postać symboliczna.
Michel Kuka Mboladinga "wkracza do gry" na mundialu. To talizman afrykańskiej drużyny
Na starcie mundialu w meczu z Portugalią Mbloadinga nie mógł być z powodu kwarantanny w związku z epidemią wirusa eboli. Cały kraj liczy jednak na to, że pojawi się on na trybunach w spotkaniu z Kolumbią w meksykańskiej Guadalajarze. Mbloadinga znalazł się w oficjalnej delegacji premiera Felixa Tshisekediego.
Od 2013 roku pojawia się on na meczach DR Kongo i stoi nieruchomo. Kuka określił swoje działania jako wykraczające poza wsparcie piłkarskie. W wywiadach nazwał to "misją patriotyczną" mającą na celu uhonorowanie kongijskiej historii i zapewnienie moralnego wsparcia drużynie narodowej.
Zazwyczaj nosi garnitur w kolorach flagi kongijskiej (niebieskiej, żółtej i czerwonej). Jego fryzura i okulary są stylizowane tak, aby przypominały epokę lat sześćdziesiątych.
Mimo obecności Michela Kuki Mboladingi z Kolumbią wygrać się nie udało. Drużyna z Ameryki Południowej wygrała 1:0. DR Konga nadal walczy jednak o awans z grupy. Istnieje szansa wyjścia z trzeciego miejsca, jeśli uda się pokonać Uzbekistan. Ewentualna porażka Portugalii z Kolumbią może dać DR Konga nawet drugie miejsce. Talizman zespołu z Afryki nadal może przynieść mu szczęście.