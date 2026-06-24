Żywy posąg ma pomóc drużynie na mundialu. Właśnie wkroczył do akcji

Tomasz Kalemba

Oprac.: Tomasz Kalemba

W drugim meczu grupowym na mundialu z Kolumbią (24, czerwca, godz. 4.00) Demokratyczna Republika Konga mogła liczyć na pierwsze użycie Michela Kuki Mboladingi. Nie jest on piłkarzem, ale jednak miał dać wsparcie piłkarzom afrykańskiej drużyny z trybun, bo jest jednym z najsłynniejszych kibiców świata. Swoistym talizmanem tej reprezentacji. Tym razem nawet jego pomoc nie dała drużynie zwycięstwa, ale jesczcze nie wszystko stracone.

Michel Kuka Mboladinga stoi w jasnoniebieskiej marynarce i czerwonych spodniach na barierce wśród kibiców przy fladze Konga
Michel Kuka MboladingaGABRIEL BOUYSAFP

Michel Kuka Mboladinga, nazywany także "Lumumbą", to najsłynniejszy kibic Demokratycznej Republiki Konga, która debiutuje na mundialu. W pierwszym meczu na mundialu z Portugalią (1:1) 49-latka zabrakło na trybunach, ale teraz wspierał zespół w spotkaniu z Kolumbią.

Mboladinga imituje posąg Patrice'a Lumumby. Stoi na trybunach - nieruchomo, patrząc w niebo w kierunku prawego ramienia. Lumumba to pierwszy premier niepodległego kraju i jeden z mistrzów afrykańskiego ruchu niepodległościowego, który został zamordowany w 1961 roku. Do dziś jest czczony jako postać symboliczna.

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Michel Kuka Mboladinga "wkracza do gry" na mundialu. To talizman afrykańskiej drużyny

Na starcie mundialu w meczu z Portugalią Mbloadinga nie mógł być z powodu kwarantanny w związku z epidemią wirusa eboli. Cały kraj liczy jednak na to, że pojawi się on na trybunach w spotkaniu z Kolumbią w meksykańskiej Guadalajarze. Mbloadinga znalazł się w oficjalnej delegacji premiera Felixa Tshisekediego.

Od 2013 roku pojawia się on na meczach DR Kongo i stoi nieruchomo. Kuka określił swoje działania jako wykraczające poza wsparcie piłkarskie. W wywiadach nazwał to "misją patriotyczną" mającą na celu uhonorowanie kongijskiej historii i zapewnienie moralnego wsparcia drużynie narodowej.

Zazwyczaj nosi garnitur w kolorach flagi kongijskiej (niebieskiej, żółtej i czerwonej). Jego fryzura i okulary są stylizowane tak, aby przypominały epokę lat sześćdziesiątych.

Mimo obecności Michela Kuki Mboladingi z Kolumbią wygrać się nie udało. Drużyna z Ameryki Południowej wygrała 1:0. DR Konga nadal walczy jednak o awans z grupy. Istnieje szansa wyjścia z trzeciego miejsca, jeśli uda się pokonać Uzbekistan. Ewentualna porażka Portugalii z Kolumbią może dać DR Konga nawet drugie miejsce. Talizman zespołu z Afryki nadal może przynieść mu szczęście.

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Tomasz Kalemba
Mężczyzna w jasnoniebieskiej marynarce i czerwonych spodniach stoi wyprostowany pośród tłumu kibiców, z uniesioną ręką, wyróżniając się eleganckim strojem i skupiając na sobie uwagę zgromadzonych wokół fanów.
Michel Kuka MboladingaGABRIEL BOUYSAFP
Piłkarz w czerwonym stroju leżący na murawie z grymasem bólu na twarzy, podczas gdy obok stoi zawodnik w biało-niebieskich spodenkach i getrach.
Cristiano Ronaldo podczas meczu z DR KongoMCGUELBERAFP
Mężczyzna w żółtej marynarce i niebieskim krawacie z uniesioną ręką obok ubranej na sportowo osoby w niebieskiej koszulce z emblematem RDC na tle tłumu kibiców.
Michel Kuka MboladingaSEBASTIEN BOZONAFP


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