Żywy posąg ma pomóc drużynie na mundialu. Właśnie wkroczył do akcji

Michel Kuka Mboladinga, nazywany także "Lumumbą", to najsłynniejszy kibic Demokratycznej Republiki Konga, która debiutuje na mundialu. W pierwszym meczu na mundialu z Portugalią (1:1) 49-latka zabrakło na trybunach, ale teraz wspierał zespół w spotkaniu z Kolumbią.

Mboladinga imituje posąg Patrice'a Lumumby. Stoi na trybunach - nieruchomo, patrząc w niebo w kierunku prawego ramienia. Lumumba to pierwszy premier niepodległego kraju i jeden z mistrzów afrykańskiego ruchu niepodległościowego, który został zamordowany w 1961 roku. Do dziś jest czczony jako postać symboliczna.

Michel Kuka Mboladinga "wkracza do gry" na mundialu. To talizman afrykańskiej drużyny

Na starcie mundialu w meczu z Portugalią Mbloadinga nie mógł być z powodu kwarantanny w związku z epidemią wirusa eboli. Cały kraj liczy jednak na to, że pojawi się on na trybunach w spotkaniu z Kolumbią w meksykańskiej Guadalajarze. Mbloadinga znalazł się w oficjalnej delegacji premiera Felixa Tshisekediego.

Od 2013 roku pojawia się on na meczach DR Kongo i stoi nieruchomo. Kuka określił swoje działania jako wykraczające poza wsparcie piłkarskie. W wywiadach nazwał to "misją patriotyczną" mającą na celu uhonorowanie kongijskiej historii i zapewnienie moralnego wsparcia drużynie narodowej.

Zazwyczaj nosi garnitur w kolorach flagi kongijskiej (niebieskiej, żółtej i czerwonej). Jego fryzura i okulary są stylizowane tak, aby przypominały epokę lat sześćdziesiątych.

Mimo obecności Michela Kuki Mboladingi z Kolumbią wygrać się nie udało. Drużyna z Ameryki Południowej wygrała 1:0. DR Konga nadal walczy jednak o awans z grupy. Istnieje szansa wyjścia z trzeciego miejsca, jeśli uda się pokonać Uzbekistan. Ewentualna porażka Portugalii z Kolumbią może dać DR Konga nawet drugie miejsce. Talizman zespołu z Afryki nadal może przynieść mu szczęście.

Michel Kuka Mboladinga GABRIEL BOUYS AFP

Cristiano Ronaldo podczas meczu z DR Kongo MCGUELBER AFP

Michel Kuka Mboladinga SEBASTIEN BOZON AFP





Tajlandia - Holandia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport