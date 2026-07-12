Zwycięstwo Anglików ze skandalem w tle? Koniec pięknego snu Norwegów

Przez lata norwescy piłkarze marzyli, żeby z Anglikami móc zagrać jak równy z równym. Premier League była w Norwegii nie tylko najpopularniejszą zagraniczną ligą - stała się punktem odniesienia, częścią piłkarskiego wychowania kolejnych pokoleń i światem, do którego norwescy zawodnicy chcieli się dostać. Anglicy mieli swoich wielkich rywali, Norwegowie mieli natomiast Anglię - kraj, którego futbol podziwiali, kopiowali i wobec którego przez dekady odczuwali kompleks.

Korespondencja z Miami

Symboliczna pozostaje wygrana 2:1 z 1981 roku, po której komentator Bjorge Lillelien wywoływał Margaret Thatcher i przekonywał, że jej chłopcy dostali porządne lanie. Sam fakt, że jedno zwycięstwo nad Anglią doczekało się w Norwegii niemal mitycznego statusu (skąd my to znamy?), najlepiej pokazywał skalę emocji związanych ze spotkaniami z tą reprezentacją.

Tu już nie ma kompleksów

W ćwierćfinale mistrzostw świata w Miami Norwegowie pokazali jednak, że dawne kompleksy do obecnej drużyny w ogóle nie pasują. Nie zamierzali ograniczać się do przeszkadzania faworytom. Już na początku spokojnie rozgrywali piłkę od własnej bramki, nie bali się pressingu Anglików i szukali kombinacji z udziałem Martina Odegaarda, Alexandra Sorlotha oraz Erlinga Haalanda. Choć na to, by cokolwiek w meczu się wydarzyło, trzeba było poczekać.

Początkowo to Anglia częściej przebywała na połowie rywali. Aktywny był Anthony Gordon, a po jego akcjach piłka kilka razy niebezpiecznie przechodziła przez norweskie pole karne. Jude Bellingham nie trafił w piłkę po płaskim dośrodkowaniu, Noni Madueke nie wykorzystał zamieszania przed bramką, a Harry Kane posłał piłkę nad poprzeczką z rzutu wolnego. Przewaga w posiadaniu nie przekładała się jednak na naprawdę dobre sytuacje.

Asysta drugiego stopnia w wykonaniu… liny od kamery

Norwegia przeczekała ten fragment i uderzyła w 36. minucie. Sander Berge odebrał piłkę Kane'owi w środkowej strefie, podczas gdy Anglicy zatrzymali się i domagali się przewinienia. Andreas Schjelderup ruszył lewym skrzydłem, zszedł do środka i posłał piłkę w kierunku dalszego słupka. Dośrodkowanie (?) zamieniło się w strzał, który odbił się od słupka i wpadł do bramki obok zaskoczonego Jordana Pickforda.

Anglia przez kilka minut wyglądała na oszołomioną. Odegaard sprawdził Pickforda strzałem z dystansu, Sorloth zmarnował kontrę dwóch na jednego, nie podając do zupełnie wolnego Haalanda, a norweski zespół mógł prowadzić już dwiema bramkami. Zamiast tego w drugiej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy Gordon podał w pole karne do Bellinghama, a ten minął obrońcę i lewą nogą skierował piłkę pod Nylandem. Norwegowie protestowali - uważali, że piłka wykopana przez bramkarza, otarła się… o linę, na której wisiała kamera. Jak pokazały powtórki - mieli rację. Ale sędziowie nie zareagowali.

Passa Haalanda przerwana

Występ Haalanda długo przypominał jego mecz przeciwko Brazylii. Napastnik nie brał na siebie prowadzenia gry, często dreptał pomiędzy angielskimi obrońcami i czekał, aż koledzy dostarczą mu piłkę w odpowiednie miejsce. Momentami można było niemal zapomnieć, że jest na boisku. Dwiema główkami przypomniał jednak, że bestia nigdy nie śpi. Za każdym razem znalazł sobie przestrzeń pomiędzy obrońcami, choć Pickford nie pozwolił mu zdobyć ósmej bramki na turnieju.

Ale to nie jest zawodnik, który bazuje na wielu kontaktach z piłką. Wystarczy moment nieuwagi, jedno dobre dośrodkowanie i kilka sekund, aby z pozornie nieobecnego napastnika ponownie stał się największym zagrożeniem. A im było bliżej końca meczu, tym bardziej gra układała się pod superstrzelca Norwegów - to jego drużyna coraz częściej gościła w polu karnym Anglików.

W 55. minucie po rzucie rożnym Pickford odbił strzał Patricka Berga, a Torbjorn Heggem z bliska wepchnął piłkę do bramki. Norwegowie rozpoczęli świętowanie gola na 2:1, lecz sędzia po analizie VAR dopatrzył się wcześniejszego faulu Haalanda na Elliocie Andersonie i anulował trafienie.

Imponująca u Norwegów była ich pewność obranej drogi. W chwilach, w których długo rozgrywali piłkę na połowie Anglików było przynajmniej kilka momentów, gdy wydawało się, że jest przestrzeń pod strzał z dystansu. To jednak nie było planem - ten stanowiło rozegranie piłki w ten sposób, by sytuacja była czysta, nie przypadkowa. To jednak nie przyniosło skutku, więc trzeba było zagrać dogrywkę, w trakcie której - konkretnie w przerwie - Stale Solbakken zdjął z boiska Erlinga Haalanda. W ten sposób przerwana została jego seria piętnastu kolejnych meczów o punkty w kadrze, w których strzelił co najmniej gola.

Zwycięski gol w dogrywce

Wcześniej Anglicy objęli prowadzenie za sprawą skutecznej dobitki Jude'a Bellinghama, który wykorzystał błąd Nylanda - bramkarz norweski wypluł przed siebie piłkę w tym samym stylu, w jakim oglądaliśmy to w meczu Hiszpanii z Belgią. Na to trafienie Norwegowie nie zdążyli już odpowiedzieć - mimo iż niemal całkowicie przejęli posiadanie piłki.

Po meczu jednak nie będzie się mówić tylko o awansie Anglików, ale też o tym, czy można grać dalej w piłkę, gdy ta odbije się od stalowej liny, na której wisi kamera.

Statystyki meczu Norwegia 1 - 2 Anglia Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 13 14 Strzały celne 4 8 Strzały niecelne 6 3 Strzały zablokowane 3 3 Ataki 83 89

Norwegia i Anglia walczyły o awans do półfinału MŚ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH EPA

Świetne widowisko w Miami SHAWN THEW EPA





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