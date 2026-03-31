Zwrot w meczu Włochów. Czerwona kartka tuż przed przerwą. Rzuty karne zadecydowały

Reprezentacja Włoch to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn piłkarskich w historii. W końcu to czterokrotni mistrzowie świata (1934, 1938, 1982 i 2006) czy dwukrotni mistrzowie Europy (1968, 2021). Tyle, że "Squadra Azzurra" ma za sobą dwie piłkarskie katastrofy. Włosi nie wystąpili na dwóch ostatnich mundialach (2018 i 2022) i czekają na powrót na światowe salony od 12 lat. W poprzednich kampaniach na drodze tego zespołu stawali Szwedzi i Macedończycy.

Bośnia i Hercegowina - Włochy. Bój o mundial

Teraz o bilety na mundial w Ameryce Północnej rywalizować musieli z Bośnią i Hercegowiną, która kilka dni temu stoczyła dramatyczny bój z Walią. W regulaminowym czasie gry był remis (1:1). O wszystkim decydowały rzuty karne, a te lepiej wykonywali Bośniacy (4:2). Włosi natomiast wyeliminowali Irlandię Północną po golach Sandro Tonaliego i Moise Keana.

Punktualnie o godz. 20:45 rozpoczął się mecz w Zenicy. Goście od początku spotkania grali wysokim pressingiem i to przyniosło efekt już w 15. minucie. Bramkarz Nikola Vasilj popełnił katastrofalny błąd. Zagrał piłkę pod nogi Nicola Barelli, a ten szybko podał ją do lepiej ustawionego Keana, który precyzyjnym strzałem wyprowadził Włochów na prowadzenie.

Włosi kontrolowali przebieg boiskowych zdarzeń, ale pod koniec pierwszej połowy sami wpędzili się w tarapaty. W 42. minucie Alessandro Bastoni bez pardonu sfaulował Amar Memicia, który na pełnej szybkości zbliżał się do bramki. Sędzia nie miał wątpliwości i pokazał Włochowi czerwoną kartkę.

Dominacja Bośniaków. Gol na wagę dogrywki

Tym samym druga połowa to była już dominacja gospodarzy, którzy za wszelką cenę dążyli o wyrównania stanu meczu. W 79. minucie Haris Tabakovic strzelił gola na 1:1, który najlepiej odnalazł się w polu karnym rywali. Do 90 minuty wynik spotkania się nie zmienił i oglądaliśmy dogrywkę.

Dodatkowy czas gry nie przyniósł żadnych rozstrzygnięć, a więc kibice obejrzeli serię rzutów karnych. Gospodarze pewnie wykonywali jedenastki, a Włosi nie wytrzymali wojny nerwów. Pudłowali Francesco Pio Esposito i Bryan Cristante. Tym samym Bośnia wygrała 4:1 i to ona po raz drugi w historii zakwalifikowała się na mundial. Pierwszy raz miało to miejsce w 2014 roku.

Bośniacy wywalczyli ostatni z czterech biletów ze strefy UEFA na mundial. Chwilę wcześniej uczynili to Szwedzi, Turcy i Czesi. Zespół z Bałkanów zagra w grupie B mundialu z Kanadą, Szwajcarią oraz Katarem. MŚ 2026 rozpoczynają się 11 czerwca.

Statystyki meczu Bośnia i Hercegowina 1 - 1 Włochy Posiadanie piłki 61% 39% Strzały 30 9 Strzały celne 11 3 Strzały niecelne 12 4 Strzały zablokowane 7 2 Ataki 161 98

Bośnia i Hercegowina - Włochy w walce o awans na MŚ 2026 ELVIS BARUKCIC AFP

Bośnia i Hercegowina - Włochy w walce o awans na MŚ 2026 ELVIS BARUKCIC AFP

