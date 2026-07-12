Zwrot akcji ws. rewelacji MŚ. Może zagrać z Polakiem. Mówią o przechwyceniu

Johan Manzambi wiele zyskał po tych mistrzostwach świata. W pierwszym meczu grupowym wraz ze swoimi kolegami nie zachwycił (remis 1:1 z Katarem), lecz później było tylko lepiej. Zawodnik Freiburga zanotował dublet przeciwko Bośni i Hercegowinie, miał gola i asystę przeciwko Kanadzie oraz kolejną asystę w konfrontacji z Algierią. W 1/8 finału z Kolumbią i ćwierćfinale ze Szwajcarią już nie mógł zagrać z powodu urazu kolana.

Tej dziury nie udało się załatać. Helweci wyglądali wyraźnie gorzej w ofensywie, w przeciągu 240 minut gry (były dwie dogrywki) trafili do siatki tylko jeden raz.

Gdy media informowały o kontuzji 20-latka, jednocześnie podawały, że trwają negocjacje jego Freiburga z Newcastle United. "Sroki" były zdeterminowane, by ściągnąć go do siebie. "Intensyfikują wysiłki, aby sfinalizować transakcję. Reprezentant Szwajcarii jest zainteresowany tą szansą" - pisał pięć dni temu David Ornstein z The Athletic.

Właśnie odpadł z mistrzostw świata. Jest zwrot akcji. Tego się obawiano

Mimo że był zainteresowany, nie doszło jeszcze do porozumienia na linii Manzambi - Newcastle. Klub ze St. James' Park mocno się spieszył, bo obawiał przejęcia młodego talentu przez konkurencję. Uzgodnił warunki umowy z niemieckim klubem, ale nie z piłkarzem.

Spełnił się najgorszy scenariusz dla działaczy, faktycznie pojawił się inny chętny. Jak informują dziennikarze, w tym Fabrizio Romano, do gry o podpisanie kontraktu ze Szwajcarem włączyła się Aston Villa. Jako uczestnik Ligi Mistrzów i zespół budowany na solidnych fundamentach zapewne jest postrzegana jako bardziej atrakcyjna.

Są negocjacje, by przechwycić transakcję i uzyskać zielone światło od zawodnika

Rozwiń

Manzambi trafił do Freiburga z Servette FC w styczniu 2023 r., przez półtora sezonu grał w drugiej drużynie oraz młodzieżowej (U-19).

Dla kadry narodowej rozegrał już 16 spotkań, w których strzelił 6 goli. We wtorek i sobotę nie mógł poprawić tych statystyk, ale przyszłość z pewnością stoi przed nim otworem.

Yohan Manzambi Alex Grimm AFP

Johan Manzambi Dean Mouhtaropoulos AFP

Kontuzja Johana Manzambiego Emilee Chinn AFP





Finał: Jannik Sinner - Alexander Zverev. Wimbledon 2026. Skrót meczu [WIDEO] Polsat Sport