Zwrot akcji ws. Neymara, na tę wiadomość czekali Brazylijczycy. To koniec

Samo powołanie Neymara na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku wywołało spore kontrowersje. Część kibiców i eksperów uważała, że nieustannie kontuzjowany gwiazdor nie jest w odpowiedniej formie fizycznej, aby lecieć na mundial. Punktowano, że na powołanie dużo bardziej od niego zasługiwał chociażby Joao Pedro z Chelsea.

Neymar kontuzjowany. Ancelotti musi szukać innych rozwiązań

Jak się okazało, przed startem turnieju 34-latek nabawił się kolejnego urazu, w związku z czym rozpoczął się dla niego wyścig z czasem. Szybko stało się jasne, że nie będzie w stanie zagrać w pierwszym meczu fazy grupowej z Marokiem. Canarinhos zaprezentowali się mizernie i zremisowali jedynie z "Lwami Atlasu" 1:1. Kiepsko wyglądała zwłaszcza druga linia.

Kolejne spotkanie Brazylia rozegra w sobotę 20 czerwca. O godzinie 2:30 polskiego czasu zmierzy się ze skazywanym na porażkę Haiti. Czy Neymar zdąży do tego czasu wyleczyć kontuzję? Pojawiły się najnowsze wieści, któe nie są pozytywne dla Carlo Ancelottiego.

Nowe ustalenia ws. Neymara. Gwiazda po kolejnych badaniach

W poniedziałek gwiazdor przeszedł kolejne badania, jednak ich wyniki nie zostały skomentowane ani przed federację, ani przez selekcjonera. Rąbka tajemnicy uchyliła jednak dziennikarka Raisa Simplicio. Wprost napisała, że występ "Neya" przeciwko Haiti jest niemal wykluczony.

Co więcej, skrzydłowego prawdopodobnie po raz kolejny zabraknie nawet w kadrze meczowej. Piłkarz pozostaje pod nadzorem sztabu medycznego, choć nie wszedł jeszcze nawet w kolejną fazę rehabilitacji.

Neymar niestety nie trenuje razem z kadrą, co nie napawa optymizmem pod kątem jego ewentualnego występu w fazue grupowej mistrzostw świata 2026. Czy Carlo Ancelotti "pluje sobie w brodę", że zamiast 34-latka nie powołał innego zawodnika, który byłby w pełni zdrowy? Nie brakuje tak ironizujących komentarzy w mediach społecznościowych.





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