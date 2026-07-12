Zwolniony po szalonym meczu. Nie czekali na koniec mundialu. Są wściekli

Wspomniane przez nas ekipy zmierzyły się ze sobą w ramach 1/16 finału. Potyczka rozgrywana na stadionie w Seattle długo układała się po myśli Afrykańczyków. Senegalczycy jeszcze w 85 minucie prowadzili 2:0 i wydawało się, że mają pewny awans do kolejnej fazy turnieju. Europejczycy jednak rzucili się w szaloną pogoń. Rzutem na taśmę wywalczyli dogrywkę, a następnie wyeliminowali cieszących się już powoli rywali.

Pomimo bolesnego odpadnięcia, kibice pokonanej drużyny i tak byli dumni z postawy piłkarzy. Wyszli oni z grupy, ponadto kilka miesięcy wcześniej osiągnęli spory sukces w Pucharze Narodów Afryki. Dlatego też początkowo nic nie zapowiadało komunikatu związanego ze zwolnieniem dotychczasowego selekcjonera, Pape Thiawa. Ten jednak pojawił się w niedzielę nad ranem polskiego czasu.

"Decyzja ta zapadła w następstwie eliminacji reprezentacji Senegalu w 1/16 finału Mistrzostw Świata FIFA 2026. Po wnikliwej ocenie wyników sportowych oraz perspektyw drużyny narodowej, Komitet Wykonawczy uznał za konieczne podjęcie tej procedury w nadrzędnym interesie senegalskiego futbolu" - czytamy w oświadczeniu. Fani zareagowali na nie z ogromną wściekłością. W komentarzach nie brakuje nawoływania do zwolnienia najważniejszych działaczy.

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Ci jednak planują rewolucję, na co wskazują kolejne ich słowa. "Komitet Wykonawczy upoważnił Prezesa do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu przeprowadzenia rzeczywistej reorganizacji wszystkich reprezentacji narodowych" - brzmi dalsza część komunikatu. Kto wie co wydarzy się dodatkowo w najbliższy poniedziałek. To właśnie na ten dzień zaplanowano specjalną konferencję prasową.

Być może już podczas niej zostanie podane do wiadomości publicznej nazwisko nowego selekcjonera. Najpoważniejszym kandydatem do objęcia Senegalczyków wydaje się znany na całym świecie Patrick Vieira. "Prezentuje idealny profil w oczach kluczowych decydentów, aby poprowadzić reprezentację. (…) Ma przekonujące argumenty przemawiające za jego kandydaturą" - napisano na łamach "lequipe.fr".

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50-latek pozostaje bezrobotny od listopada 2025 i jeszcze nigdy w swojej karierze trenerskiej nie prowadził narodowej kadry. Senegal byłby dla niego wyjątkowym rozdziałem, ponieważ urodził się w Dakarze. Pytanie tylko jak na jego potencjalny angaż zareagują niepocieszeni obecnie kibice.

Pape Thiaw Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Pape Thiaw ANGELA WEISS AFP

Reprezentacja Senegalu po odpadnięciu z mistrzostw świata ERCIN ERTURK AFP





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