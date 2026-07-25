Został bohaterem mundialu i nawiązał do Trumpa. Jest odpowiedź prezydenta

Ten obrazek obiegł najpierw Hiszpanię, następnie cały świat, a więc również Stany Zjednoczone. Ferran Torres podczas celebracji mistrzostwa świata po ulicach Madrytu miał założoną czerwoną czapkę z napisem "Make Spain Great Again" ("Uczyńmy Hiszpanię znów wielką - red.). Było to ewidentnym nawiązaniem do znanego hasła wyborczego Donalda Trumpa "Make America Great Again".

Samo hasło po raz pierwszy w polityce pojawiło się w 1980 r. za sprawą Ronalda Reagana. Wykorzystał je wtedy w kampanii wyborczej. Trump skrócił je w 2016 r. o "Let's" i zarejestrował znak towarowy. Hasło widoczne było także w kampaniach 2020 i 2024. Przy tej ostatniej nabrało na popularności, co pokazuje też decyzja wspomnianego Torresa. Piłkarz Barcelony został bohaterem narodowym, a po założeniu czapki mówiło się o nim w mediach społecznościowych jeszcze więcej, choć zaznaczmy, że nie było to głównym tematem.

Torres nawiązał do Trumpa, dostał odpowiedź. Padł jeden mocny epitet

"Wszyscy chcą przyłączyć się do naszego ruchu" - napisał wtedy na X Biały Dom, nawiązując do ruchu politycznego MAGA. Teraz jest już komentarz bezpośrednio od Trumpa. Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent USA zabrał głos.

- To świetny zawodnik. To był miły hołd. I myślę, że miał to wszystko na myśli w bardzo miły sposób, doceniamy to - podkreślił.

Następnie przeszedł do bardziej politycznej części odpowiedzi. - Uczyniliśmy Amerykę wielką. Jesteśmy teraz najwspanialszym krajem na świecie. Powiem tak: półtora roku temu, dwa lata temu, ten kraj był w poważnych tarapatach - podkreślił niejako swoją ocenę kilkunastu miesięcy pracy własnej administracji.

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Donald Trump JIM WATSON AFP

Pedri i Ferran Torres David Ramos AFP

Donald Trump, 05.02.2026 r. Alex Brandon East News





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