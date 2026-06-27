Reprezentacji Polski wprawdzie zabrakło na mundialu, ale nie brakuje za to innych polskich akcentów. W obsadzie sędziowskiej na mistrzostwa świata znalazł się bowiem m.in. Szymon Marciniak. Arbiter z Płocka swój udział w święcie futbolu zaczął od poprowadzenia starcia Algierii z Argentyną, a po końcowym gwizdku szybko zrobiło się o nim głośno, ponieważ ten nie zdecydował się na pokazanie czerwonej kartki Leo Messiemu, która zdaniem wielu kibiców po prostu należała się gwieździe futbolu. Przeciwnego zdania była jednak FIFA, która w wydanym później komunikacie przyznała rację polskiemu sędziemu.

Marciniak do pracy wrócił w sobotni poranek czasu polskiego, poprowadził mecz grupy G między Egiptem a Iranem. Finalnie padł remis 1:1, po którym Egipcjanie zapewnili sobie awans do fazy pucharowej z drugiego miejsca, "Persowie" z kolei zajęli trzecią pozycję i wciąż nie są pewni wyjścia z grupy - muszą czekać na rozstrzygnięcia w ostatnich grupach i końcową klasyfikację zespołów z trzecich miejsc.

Sytuacja obu zespołów byłaby inna, gdyby nie anulowanie gola dla Iranu w doliczonym czasie gry. Po centrze w pole karne Mostafa Shobeir wyszedł z bramki by wypiąstkować piłkę, ale źle obliczył tor jej lotu. Ostatecznie do futbolówki dopadł Shoja Khalilzadeh, który umieścił piłkę w siatce. Radość Irańczyków trwała tylko kilkadziesiąt sekund, Marciniak dostał bowiem podpowiedź od VAR-u, że strzelec bramki był na pozycji spalonej i odwołał gola. Czy miał rację?

Szymon Marciniak nie uznał gola dla Iranu w meczu z Egiptem. Czy słusznie?

"Szymon Marciniak znów będzie bohaterem kontrowersji. Nieuznany gol Iranu w dramatycznej 96. minucie! Był tam spalony??" - dopytywał Michał Pol w serwisie X. Z odpowiedzią błyskawicznie ruszyli internauci, przypominając, że linię spalonego wyznacza przedostatni zawodnik drużyny broniącej, zazwyczaj ostatni obrońca. A że tutaj egipski bramkarz wyszedł z bramki, w tym przypadku linii nie wyznaczał zawodnik z pola znajdujący się najbliżej bramki, a drugi z piłkarzy.

O tym przepisie przypomniał też sędzia Łukasz Rogowski. "Ponieważ spalonego wyznacza przedostatni zawodnik drużyny broniącej. Zazwyczaj jest to ostatni obrońca, bo jest jeszcze bramkarz. Ale tu go nie było" - napisał w X.

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Wokół Marciniaka faktycznie zawrzało, w mediach społecznościowych momentalnie zaroiło się od wpisów, że ten popełnił błąd (przy czym warto przypomnieć, że Polak wydał werdykt na podstawie podpowiedzi od sędziów VAR). "Marciniak okradł Iran z awansu" - stwierdził jeden z internautów. Również zagraniczni kibice futbolu nie zostawili na polskich arbitrach suchej nitki. "Marciniak i Kwiatkowski, ci złodziejscy sędziowie, powinni zostać natychmiast usunięci z Mistrzostw Świata; ta pozycja nie byłaby spalona nawet w republice bananowej" - czytamy w jednym z wpisów.

Zdecydowanie jednak przeważają głosy przyznające rację Marciniakowi, który słusznie nie uznał gola strzelonego przez reprezentację Iranu.





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