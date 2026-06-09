Irańska Federacja Piłkarska (FFIRI) poinformowała we wtorek (9 czerwca), że wycofano przydział biletów dla kibiców tej reprezentacji. To wywołało wielkie poruszenie, ponieważ irańska federacja rozpoczęła sprzedaż wejściówek, choć nie może ich już udostępniać kibicom. - Dzieje się tak pomimo faktu, że wielu irańskich kibiców, opierając się na oficjalnie ogłoszonych zasadach, już wcześniej zaplanowało udział w meczach - dodała FFIRI w oświadczeniu.

Pozbawienie irańskich kibiców dostępu do legalnego i oficjalnego przydziału biletów jest działaniem sprzecznym z duchem rządzącym rozgrywkami międzynarodowymi i zasadą równości uczestniczących krajów. Ta sytuacja rodzi poważne pytania o ingerencję czynników pozasportowych i politycznych w organizację największego na świecie wydarzenia piłkarskiego

Irańczycy nie wejdą na stadiony?! Jest oświadczenie federacji

Wszystkie federacje uczestniczące w mundialu otrzymują po osiem procent biletów na każdy ze swoich meczów, które następnie są rozdzielane - według ich własnych kryteriów - pomiędzy kibiców. FFIRI nie ujawniła, kto podjął decyzję o wstrzymaniu biletów, ale wezwała FIFA, organ zarządzający światową piłką nożną, do przestrzegania "zasad neutralności, uczciwości i ustalonych przepisów" oraz zaapelowała o zapobieganie sytuacji, w których kwestie pozaboiskowe rzucają cień na turniej.

Reprezentacja Iranu przyleciała na mundial. Problemy w USA

Reprezentacja Iranu przyleciała do Meksyku w niedzielę (7 czerwca), co w praktyce zakończyło miesiące dywagacji i niepewności dotyczące jej występu w MŚ. Pojawiły się one po wybuchu pod koniec lutego konfliktu zbrojnego między USA i Izraelem, a Iranem. Warto podkreślić, że nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, a taka sytuacja de facto ma obecnie miejsce między USA a Iranem.

Niedawno irańska ekipa właśnie ze względów politycznych zmieniła swój ośrodek pobytowy i przeniosła się z USA do Meksyku, gdzie zamieszka (w Tijuanie).

Irańscy piłkarze, którzy wszystkie trzy spotkania grupowe rozegrają w Stanach Zjednoczonych, mają zgodę na pobyt na terenie tego kraju tylko w dniach ich meczów. - Możemy wjechać rano i musimy wyjechać tego samego dnia - powiedział dziennikarzom Abolfazl Pasandideh, ambasador Iranu w Meksyku.

Po tygodniach niepewności, w ubiegłym tygodniu Stany Zjednoczone przyznały wizy wszystkim zawodnikom, ale kilku członków sztabu i niektórzy działacze ich nie otrzymali. Przedstawiciel władz USA poinformowali w piątek agencję Reutera, że administracja wydała "wizy niezbędne Iranowi do udziału w mistrzostwach świata".

Iran rozegra dwa mecze fazy grupowej w Inglewood w Kalifornii - z Nową Zelandią 16 czerwca i Belgią pięć dni później, oraz jeden w Seattle - z Egiptem 27 czerwca. Mistrzostwa w USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News

Donald Trump i Gianni Infantino EVAN VUCCI AFP

Problemy Irańczyków przed mundialem MANDEL NGAN AFP





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