Znamy wszystkie pary 1/16 finału MŚ. Hit już na starcie. Robi się gorąco
Faza grupowa piłkarskich mistrzostw świata A.D. 2026 dobiegła już końca. To oznacza, że znamy już komplet drużyn, które awansowały do fazy pucharowej, a także cały układ drabinki, jaka będzie obowiązywać już do końca mundialu. W 1/16 finału nie zabraknie emocji. A przynajmniej o tym świadczy układ par. Kto zagra z kim w pierwszej rundzie rywalizacji play-off? Oto dokładny terminarz wszystkich meczów.
W tegorocznych mistrzostwach świata bierze udział rekordowa liczba 48 uczestników. To wymusiło zmianę organizacji fazy pucharowej, która tym razem rozpocznie się nie jak wcześniej od 1/8, a od 1/16 finału.
Znamy już komplet 32 reprezentacji, które pozostają w grze o tytuł najlepszej drużyny na świecie. Ostatnie rozstrzygnięcia zapadły w meczach rozgrywanych w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego, w których zobaczyliśmy w akcji między innymi Anglików, Chorwatów, Portugalczyków, Austriaków, Algierczyków czy też obrońców tytułu - Argentyńczyków. Te spotkania pozwoliły skompletować całą mundialową drabinkę.
A oto zestaw par, które zmierzą się ze sobą w 1/16 finału mistrzostw świata.
Wśród nich nie zabraknie hitów. Za taki można uznać choćby mecz Portugalii z Chorwacją, a ciekawie zapowiadają się także mecze Holandii z Marokiem, Brazylii z Japonią czy Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią. Nie zabraknie i meczów, w których w teorii może dojść do sporych sensacji. Za taką można by uznać między innymi ewentualny triumf Republiki Zielonego Przylądka nad ekipą dowodzoną na murawie przez Leo Messiego.
MŚ 2026. 1/16 finału - komplet par i terminarz:
- Republika Południowej Afryki - Kanada (28.06, godzina 21:00 - Los Angeles)
- Brazylia - Japonia (29.06, godzina 19:00 - Houston)
- Niemcy - Paragwaj (29.06, godzina 22:30 - Foxborough)
- Holandia - Maroko (30.06, godzina 3:00 - Monterrey)
- Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia (30.06, godzina 19:00 - Dallas)
- Francja - Szwecja (30.06, godzina 23:00 - New Jersey)
- Meksyk - Ekwador (01.07, godzina 3:00 - Mexico City)
- Anglia - Demokratyczna Republika Konga (01.07, godzina 18:00 - Atlanta)
- Belgia - Senegal (01.07, godzina 22:00 - Seattle)
- Stany Zjednoczone - Bośnia i Hercegowina (02.07, godzina 2:00 - San Francisco)
- Hiszpania - Austria (02.07, godzina 21:00 - Los Angeles)
- Portugalia - Chorwacja (03.07, godzina 01:00 - Toronto)
- Szwajcaria - Algieria (03.07, godzina 5:00 - Vancouver)
- Australia - Egipt (03.07, godzina 20:00 - Dallas)
- Argentyna - Republika Zielonego Przylądka (04.07, godzina 00:00 - Miami)
- Kolumbia - Ghana (04.07, godzina 3:30 - Kansas City)