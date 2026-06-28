Znamy wszystkie pary 1/16 finału MŚ. Hit już na starcie. Robi się gorąco

W tegorocznych mistrzostwach świata bierze udział rekordowa liczba 48 uczestników. To wymusiło zmianę organizacji fazy pucharowej, która tym razem rozpocznie się nie jak wcześniej od 1/8, a od 1/16 finału.

Znamy już komplet 32 reprezentacji, które pozostają w grze o tytuł najlepszej drużyny na świecie. Ostatnie rozstrzygnięcia zapadły w meczach rozgrywanych w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego, w których zobaczyliśmy w akcji między innymi Anglików, Chorwatów, Portugalczyków, Austriaków, Algierczyków czy też obrońców tytułu - Argentyńczyków. Te spotkania pozwoliły skompletować całą mundialową drabinkę.

A oto zestaw par, które zmierzą się ze sobą w 1/16 finału mistrzostw świata.

Wśród nich nie zabraknie hitów. Za taki można uznać choćby mecz Portugalii z Chorwacją, a ciekawie zapowiadają się także mecze Holandii z Marokiem, Brazylii z Japonią czy Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią. Nie zabraknie i meczów, w których w teorii może dojść do sporych sensacji. Za taką można by uznać między innymi ewentualny triumf Republiki Zielonego Przylądka nad ekipą dowodzoną na murawie przez Leo Messiego.

MŚ 2026. 1/16 finału - komplet par i terminarz:

Republika Południowej Afryki - Kanada (28.06, godzina 21:00 - Los Angeles)

Brazylia - Japonia (29.06, godzina 19:00 - Houston)

Niemcy - Paragwaj (29.06, godzina 22:30 - Foxborough)

Holandia - Maroko (30.06, godzina 3:00 - Monterrey)

Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia (30.06, godzina 19:00 - Dallas)

Francja - Szwecja (30.06, godzina 23:00 - New Jersey)

Meksyk - Ekwador (01.07, godzina 3:00 - Mexico City)

A nglia - Demokratyczna Republika Konga (01.07, godzina 18:00 - Atlanta)

Belgia - Senegal (01.07, godzina 22:00 - Seattle)

Stany Zjednoczone - Bośnia i Hercegowina (02.07, godzina 2:00 - San Francisco)

Hiszpania - Austria (02.07, godzina 21:00 - Los Angeles)

Portugalia - Chorwacja (03.07, godzina 01:00 - Toronto)

Szwajcaria - Algieria (03.07, godzina 5:00 - Vancouver)

Australia - Egipt (03.07, godzina 20:00 - Dallas)

Argentyna - Republika Zielonego Przylądka (04.07, godzina 00:00 - Miami)

Kolumbia - Ghana (04.07, godzina 3:30 - Kansas City)

Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP

Cristiano Ronaldo FILIPE AMORIM AFP

Lionel Messi Luis ROBAYO AFP





Trening reprezentacji Niemiec przed ostatnim meczem fazy grupowej MŚ. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press