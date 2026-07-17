Do końca mistrzostw świata pozostały już tylko mecze numer 103 i 104. Najpierw w sobotę Francja zawalczy z Anglią o brązowy medal, a następnie w niedzielę Hiszpania zmierzy się o złoto z broniącą tytułu Argentyną. W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu FIFA ogłosiła, że tę pierwszą konfrontację poprowadzi Jesus Valenzuela, a tę ostatnią Slavko Vincić. Tym samym stało się jasne, że czekający od 27 czerwca na kolejny angaż Szymon Marciniak musi wracać do domu.

W Stanach Zjednoczonych przebywa też od kilku dni Joan Laporta. Prezes Barcelony został przyłapany na jednej z ulic Nowego Jorku przez hiszpańskie media, konkretnie przez Juanmę Castaño z radia COPE, prowadzącego znany program "El Partidazo de COPE". Mieli okazję chwilę porozmawiać, to było około 2 godziny przed ogłoszeniem od FIFA. 64-latek więc mówiąc o sędziowaniu finału nie mógł wydawać konkretnych ocen.

- Fnał jest najbardziej wyrównanym jaki można byłoby teraz zobaczyć. Już jasno wyraziłem swoje stanowisko. Jestem po stronie Hiszpanii. Wygrają, wygrają - podkreślał. Przy czym wtrącił trzy grosze ws. arbitrów. - Jeśli sędzia będzie potwierdzać swój autorytet, hiszpańska drużyna będzie miała większe szanse na wygranie meczu - usłyszał dziennikarz i słuchacze.

Głośno po decyzji ws. Vincicia i Marciniaka. Znowu mówią o tej skardze do UEFA

Aż szkoda, że ten krótki wywiad nie wydarzył się już po ogłoszeniu ws. Vincicia. Jak przypomina bowiem dziennikarz COPE Victor Navarro, Laporta złożył skargę na jego zespół sędziowski do UEFA. Działo się to w październiku 2022 roku po meczu Barcelony z Interem Mediolan. Skarga poszła również na pracującego przy VAR Pola van Boekela. Poszło o niepodyktowanie rzutu karnego za zagranie ręką Denzela Dumfriesa, nieuznanie gola Pedriego po zagraniu ręką Ansu Fatiego i żółtą kartkę za faul Hakana Calhanoglu na Sergio Busquetsie.

- To było haniebne. Dlatego zdecydowanie popieram Superligę, ponieważ będzie o wiele bardziej profesjonalna - mówił wtedy Laporta na walnym zgromadzeniu socios. W lutym tego roku "Duma Katalonii" wycofała się z projektu Superligi.

Prezes był szczególnie zły na van Boekela, podkreślając, że to również on pracował pracował z VAR w meczu z Bayernem w Monachium, gdzie "Blaugrana" domagała się rzutu karnego po rzekomym faulu na Ousmane'ie Dembele.

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Slavko Vincić ze Słowenii MATTHIEU MIRVILLE AFP

Joan Laporta MATTHIEU MIRVILLE AFP

Slavko Vincic został wyznaczony do prowadzenia meczu Polska - Estonia Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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