Zmierzch Bogów

I w zasadzie tylko Argentyna reprezentuje wąskie grono wielokrotnych zdobywców Pucharu Świata, chociaż i na nią, sądząc po przebiegu meczu z Cabo Verde może rychło przyjść wyrok. A czy to źle mógłby zapytać zwolennik współczesnej Norwegii czy Maroka? A pewnie i fan Francji bardziej liczy na trzeci tytuł swojej drużyny niż opłakuje porażki faworytów. No i zapewne Hiszpanie także nie są tym specjalnie zmartwieni. Nie mówiąc już o Anglikach, którzy od ostatniej nocy wiedzą już doskonale, jak się czuli Polacy na Wembley w 1973 r. I tak jak nam wtedy otworzyły się drzwi do piłkarskiego raju, po wytrwaniu w oblężonej twierdzy, tak i teraz Lwom Albionu może sprzyjać opatrzność w najbliższej przyszłości. Może, ale nie musi, o czym było wyżej.

Cokolwiek jednak czeka Anglików w ćwierćfinale z Norwegami, to nocny horror na Estadio Azteca miał w sobie coś symbolicznego. Dwie godziny wcześniej pożegnała się z tegorocznym Mundialem Brazylia w dość nieszczęśliwych okolicznościach. Ta sama Brazylia, która 56 lat temu, właśnie na tym samym stadionie w stolicy Meksyku, najpiękniejszym akordem kończyła nie tylko cudowną, reprezentacyjną karierę Pelego, ale swój najbardziej efektowny Mundial. Ten sam Mundial, na którym Anglicy, broniący tytułu z 1966 roku, odpadli w ćwierćfinale po dramatycznym boju i bramce straconej w dogrywce z Niemcami. Ci zaś, po jeszcze bardziej dramatycznym meczu półfinałowym i pięciu bramkom strzelanym na zmianę w dogrywce (!), właśnie na Stadionie Azteków, ulegli Włochom 3:4. W finale, na tym samym stadionie, Brazylia zaczarowała cały piłkarski świat deklasując Włochów 4;1 a tym samym zdobywając po raz trzeci Puchar Rimeta, jako pierwsza drużyna w historii.

A wszystko to przypomniało mi się, po wczorajszym apelu Thomasa Tuchela do wszystkich rodziców w Anglii, żeby pozwolili swoim dzieciom zarwać noc dla oglądania meczu z Meksykiem, bo będzie warto to wspominać. Jako żywo stanęły mi przed oczami moje negocjacje z Rodzicami w 1970 roku, żeby pierwszoklasista, jeszcze przed rozdaniem szkolnych świadectw, mógł o 23.00 zasiąść z Ojcem do czarnobiałego "Szmaragda". Nie spać a zobaczyć na żywo Pelego, Franca Beckenbauera, Bobby Charltona czy Gianniego Riverę. Zobaczyć w czeskiej ĆT1, bo PRL nie transmitował Mundialu i wszyscy ojcowie na osiedlu skakali po dachach i kręcili antenami tak długo, aż obraz z czeskich nadajników dało się oglądać. Takie to były czasy!

I tak jak wtedy było warto, tak i wczoraj było warto siedzieć po nocy! I nie chodzi tylko o przyszłe wspomnienia angielskich dzieci, ale o magię tego wydarzenia na tym unikalnym - wręcz metafizycznym - obiekcie. O czar futbolu, wiarę, heroizm i braterstwo broni uczestników widowiska, z których wszyscy bez wyjątku (w odróżnieniu do drużyny z Paragwaju polującej na Francuzów) chcieli grać w piłkę do ostatniego gwizdka sędziego. I chociaż zmierzch futbolowych Bogów jest faktem, to już można szykować się do okrzyków - "Umarł król, niech żyje król!". Tylko kto nim będzie? A może ktoś pierwszy raz zasiądzie na tym tronie?

Marcelo Bielsa EITAN ABRAMOVICH / AFP AFP

Julian Nagelsmann Alexander Hassenstein AFP

Vinicius Junior i Carlo Ancelotti MAURO PIMENTEL AFP





Belinda Bencic - Coco Gauff. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport