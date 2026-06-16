Zmiana przed meczem mundialu. To dotknie cały kraj. Minister już ogłosiła

Podczas trwającej od kilku dni imprezy w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie oglądaliśmy już sporą liczbę niespodzianek. A zapewne jeszcze mnóstwo przed nami. W spektakularnym stylu na najważniejszą piłkarską imprezę czterolecia chcą powrócić wspomniani na wstępie Norwedzy. Skandynawska ekipa po raz ostatni o prestiżowe trofeum mierzyła się pod koniec ubiegłego stulecia, w 1998 roku. Teraz po dłuższej przerwie będzie niebezpiecznym rywalem dla wielu gigantów.

Podopieczni Stale Solbakkena na początku zmierzą się jednak z dużo niżej notowanymi Irakijczykami. Europejscy fani nie wyobrażają sobie więc innego scenariusza niż zainkasowanie pewnych trzech punktów do tabeli. I zapewne tłumnie usiądą przed ekranami multimedialnymi, pomimo niewygodnej pory. Pierwszy gwizdek wybrzmi dokładnie o północy. Z tego właśnie powodu z komunikatem do obywateli pospieszyła Kari Nessa Nordtun.

Norwedzy wracają na mundial po kilkudziesięciu latach. Minister podjęła decyzję

Minister edukacji już teraz zapowiedziała zmiany w funkcjonowaniu szkół. Zajęcia w całym państwie powinny rozpocząć się później niż zazwyczaj ze względu na spotkanie reprezentacji na mundialu. "To bardzo ważne wydarzenie zarówno dla dzieci, jak i dorosłych w całym naszym kraju. Ale nawet jeśli nie śpisz do późna, nadal musisz przychodzić do szkoły punktualnie o umówionej godzinie i uczestniczyć w lekcjach. Nie ma wyjątków" - powiedziała, cytowana przez "nrk.no".

Szczegóły przedstawiła także Polska Agencja Prasowa. "Część szkół już zdecydowała się na takie rozwiązanie. W gimnazjum w Averoey uczniowie po zwykłych zajęciach wspólnie obejrzą mecz, a w środę odbiorą czas wolny. W gimnazjum w Baerum środowe zajęcia rozpoczną się o 9.30. Jedna ze szkół w Oslo zorganizuje wspólne oglądanie meczu w środę rano zamiast lekcji" - napisał przebywający w stolicy Norwegii Mieszko Czarnecki. Tekstowa relacja z meczu w Interia Sport.

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Reprezentacja Norwegii w piłce nożnej CORNELIUS POPPE / NTB / AFP AFP

Ceremonia otwarcia mundialu 2026 w Los Angeles FREDERIC J. BROWN AFP





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