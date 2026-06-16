Zmiana przed meczem mundialu. To dotknie cały kraj. Minister już ogłosiła

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Tegoroczny mundial ruszył na dobre. Niebawem minie już tydzień odkąd trwają zmagania na kontynencie amerykańskim. W nocy z wtorku na środę polskiego czasu pierwszą potyczkę za oceanem rozegrają typowani na "czarnego konia" Norwedzy. Jeszcze zanim piłkarze pojawili się na boisku, na terenie skandynawskiego państwa doszło do sporej zmiany. Szczegółami ogłosiła pełniąca funkcję ministra Kari Nessa Nordtun.

Erling Haaland w białej koszulce z numerem 9 biegnie po murawie, w tle trybuny i kibice.
Erling Haaland, największa gwiazda reprezentacji NorwegiiVincent Carchietta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Podczas trwającej od kilku dni imprezy w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie oglądaliśmy już sporą liczbę niespodzianek. A zapewne jeszcze mnóstwo przed nami. W spektakularnym stylu na najważniejszą piłkarską imprezę czterolecia chcą powrócić wspomniani na wstępie Norwedzy. Skandynawska ekipa po raz ostatni o prestiżowe trofeum mierzyła się pod koniec ubiegłego stulecia, w 1998 roku. Teraz po dłuższej przerwie będzie niebezpiecznym rywalem dla wielu gigantów.

Podopieczni Stale Solbakkena na początku zmierzą się jednak z dużo niżej notowanymi Irakijczykami. Europejscy fani nie wyobrażają sobie więc innego scenariusza niż zainkasowanie pewnych trzech punktów do tabeli. I zapewne tłumnie usiądą przed ekranami multimedialnymi, pomimo niewygodnej pory. Pierwszy gwizdek wybrzmi dokładnie o północy. Z tego właśnie powodu z komunikatem do obywateli pospieszyła Kari Nessa Nordtun.

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Minister edukacji już teraz zapowiedziała zmiany w funkcjonowaniu szkół. Zajęcia w całym państwie powinny rozpocząć się później niż zazwyczaj ze względu na spotkanie reprezentacji na mundialu. "To bardzo ważne wydarzenie zarówno dla dzieci, jak i dorosłych w całym naszym kraju. Ale nawet jeśli nie śpisz do późna, nadal musisz przychodzić do szkoły punktualnie o umówionej godzinie i uczestniczyć w lekcjach. Nie ma wyjątków" - powiedziała, cytowana przez "nrk.no".

Szczegóły przedstawiła także Polska Agencja Prasowa. "Część szkół już zdecydowała się na takie rozwiązanie. W gimnazjum w Averoey uczniowie po zwykłych zajęciach wspólnie obejrzą mecz, a w środę odbiorą czas wolny. W gimnazjum w Baerum środowe zajęcia rozpoczną się o 9.30. Jedna ze szkół w Oslo zorganizuje wspólne oglądanie meczu w środę rano zamiast lekcji" - napisał przebywający w stolicy Norwegii Mieszko Czarnecki. Tekstowa relacja z meczu w Interia Sport.

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