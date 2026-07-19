Niedzielny finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną wieńczy kolejne mistrzostwa świata, które przez szereg decyzji FIFA okazały się być wyjątkowym turniejem pod przynajmniej kilkoma względami. Już przed laty przesądzono, że w 2026 roku po raz pierwszy mistrzostwa świata odbędą się w aż trzech krajach - USA, Meksyku i Kanadzie.

Znacznie świeższą innowacją jest wprowadzenie na mundial 48 drużyn. Tegoroczny turniej jest debiutem dla takiego formatu światowego czempionatu. Konsekwencją tego jest rekordowa liczba 104 spotkań, które odbyły się przez ostatnie tygodnie.

Szerokim echem na całym świecie odbiły się przerwy na nawodnienie, które w praktyce są ukłonem dla amerykańskiej telewizji, by ta zwielokrotniła dochody z tytułu sprzedaży reklam telewizyjnych.

W tle rozgrywek o puchar świata cały czas trwa debata dotycząca działań Gianniego Infantino. Kolejne decyzje szefa FIFA budzą ogromne kontrowersje, a szczególnie gorącym tematem były jego relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

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Rada Europy zareagowała na działania Infantino. "Sytuacja niedopuszczalna"

Prawdziwa burza wybuchła na początku fazy pucharowej. Amerykanie po zwycięstwie 3:1 nad Bośnią i Hercegowiną świętowali awans do kolejnej rundy. Sporym problemem dla nich była czerwona kartka ich lidera Folarina Baloguna. Amerykanin zgodnie z przepisami miał pauzować w kolejnym meczu z Belgami.

Tak się jednak nie stało, bowiem FIFA postanowiła zawiesić wykonanie tej kary, znacząco wzmacniając jednego z gospodarzy turnieju. Momentalnie wyszło na jaw, że decyzja zapadła po bezpośredniej interwencji Trumpa, który miał kontaktować się z FIFA w tej sprawie prosząc o ponowne rozpatrzenie.

Głosy oburzenia płynęły niemal z całego świata. FIFA była jednak niewzruszona, a Balogun zagrał w meczu z Belgią zakończonym klęską gospodarza aż 1:4. Nie wynik był jednak najważniejszy w tej historii. Infantino po raz kolejny podczas swojej kadencji udowodnił, że FIFA jest organizacją bardzo podatną na wpływy polityczne.

Tuż przed finałowym starciem specjalny apel ws. mistrzostw świata oraz postępowania FIFA postanowiła wygłosić Rada Europy. Głos zabrał sekretarz generalny Alain Berset, który bez ogródek wymieniał swoje zarzuty w kierunku światowej federacji piłkarskiej.

- Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) powinna podjąć działania mające na celu ochronę futbolu przed presją polityczną i finansową przed kolejnymi mistrzostwami świata - stwierdził Berset cytowany przez PAP.

Szwajcar zwrócił również uwagę na wspomnianą już decyzję ws. zawieszenia kary dla Baloguna. W jego odczuciu udział presji politycznej Trumpa jest oczywisty i godny potępienia. - Sankcja została zawieszona podczas rozgrywek, po tym jak głowa państwa zadzwoniła do prezesa FIFA. To - moim zdaniem - sytuacja niedopuszczalna - dodał sekretarz generalny Rady Europy.





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