Nocą z poniedziałku na wtorek ostatni ze współgospodarzy mistrzostw świata 2026 - czyli USA - zakończył swój udział w turnieju po wyraźnej porażce z drużyną Belgii 1:4. Mecz 1/8 finału odbył się w atmosferze skandalu po tym, jak FIFA "zawiesiła" wcześniejszą czerwoną kartkę amerykańskiego napastnika Folarina Baloguna po interwencji Donalda Trumpa - i m.in. ten wątek powracał w relacjach mediów ze Stanów Zjednoczonych przy ocenach zdarzeń z murawy Lumen Field w Seattle, gdzie "Czerwone Diabły" rozbiły rywali.

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Mundial 2026: Amerykańskie media bez pudru o porażce USA z Belgią. "Znowu stanęli po złej stronie linii"

"Przez ostatnie tygodnie kadra USA sprawiała, że ich domowe mistrzostwa świata wydawały się być w ciągłym ruchu: głośniejsze w każdym mieście, przyciągające coraz większe tłumy z każdym zwycięstwem. W poniedziałek zakończyło się to z hukiem" - stwierdził Rick Maese z "The Washington Post".

"Po całym tym hałasie, nadziei i kontrowersjach Amerykanie znów znaleźli się po złej stronie linii, którą próbowali przekroczyć przez 24 lata" - dodał autor, nawiązując do faktu, że ekipie Stanów Zjednoczonych tylko raz udało przedrzeć się do ćwierćfinałów MŚ - miało to miejsce w Korei Południowej i Japonii w 2002 r.

"Mundialowe marzenie reprezentacji USA umarło w brzydkim stylu. Zasługiwali na coś lepszego" - uważa z kolei Nancy Armour z "USA Today". Wbrew pozorom nie chodzi tu jednak tylko o aspekt czysto sportowy, ale i wspomniane zamieszanie związane z wykartkowaniem Baloguna.

Cała życzliwość, którą zbudowali w ciągu ostatniego miesiąca, została przyćmiona przez smród brudnych interesów Trumpa" - podkreśliła m.in. w tekście autorka. "Kiedy ludzie będą wspominać tę drużynę po dekadach, pierwsze na myśl przyjdą im przełomowe zwycięstwa, rekordowa liczba bramek i 'Country Roads'. Ale Trump, próbujący przechylić szalę na ich korzyść, również będzie częścią tego wspomnienia. To nieuniknione

"Mistrzostwa świata skończyły się dla USA na niedbałym występie przeciw Belgii. Balogun po kontrowersjach nie miał tu większego znaczenia" - padło z kolei w tekście Paula Tenorio, Henry'ego Bushnella i Toma Bogerta, trójki autorów z "The Athletic", powiązanego z "The New York Times". Pod lupę wzięto m.in. znaczenie, jakie spotkanie miało w kontekście popularności piłki nożnej w kraju - czy jak to się mawia w Stanach, "soccera".

"Przy dziesiątkach milionów Amerykanów oglądających mecz, przy niespotykanym dotąd szumie medialnym i wsparciu społecznym, w prime time w poniedziałkowy wieczór, w blasku reflektorów na całym świecie, była to bezprecedensowa szansa dla reprezentacji USA, dla tych amerykańskich zawodników i dla całej dyscypliny.I zmarnowali ją. Oblali najważniejszy sprawdzian w swoim życiu. Zostali pokonani, i to sromotnie, przez drużynę, która na papierze nie była od nich wiele lepsza, o ile w ogóle była lepsza" - stwierdzono.

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MŚ 2026: Belgia szykuje się na hit z Hiszpanią

Tym samym "The Stars and Stripes" zakończyli walkę o puchar, a tymczasem Belgowie mogą już myśleć o kolejnym wyzwaniu na mundialu - 10 lipca o godz. 21.00 według czasu polskiego zmierzą się oni z Hiszpanią, czyli rywalem z już naprawdę najwyższej półki. Szykuje się bez dwóch zdań intrygujące widowisko.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





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