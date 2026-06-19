Złożyli skargę na Szymona Marciniaka. Rozpętała się burza po meczu MŚ

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Algierska Federacja Piłkarska (FAF) po porażce 0:3 z Argentyną w pierwszym meczu mistrzostw świata złożyła oficjalny protest do FIFA. Powód? Brak czerwonej kartki dla Lionela Messiego za potencjalne przewinienie z 31. minuty meczu. Sędzią tego spotkania był... Szymon Marciniak.

Szymon Marciniak w pomarańczowej koszulce sędziego FIFA z mikrofonem podczas meczu piłki nożnej.
Szymon MarciniakPiotr MatusewiczEast News

W nocy z wtorku na środę polskiego czasu reprezentacja Argentyny rozbiła 3:0 Algierię na start fazy grupowej mistrzostw świata. A w zasadzie rozbił ją Lionel Messi, który ustrzelił hat-tricka.

Jednak do tego historycznego zdarzenia mogłoby nie dojść, gdyby Szymon Marciniak pokazał legendzie Barcelony czerwoną kartkę. W 31. minucie Messi trafił Aissę Mandiego w łydkę. Sędziujący to spotkanie Polak nie dopatrzył się w interwencji 38-latka nadmiernej ostrości, obyło się bez faulu. Wielu ekspertów nie zgadzało się z tą decyzją.

Nie zgadza się z nią również Algierska Federacja Piłkarska (FAF). Jak podaje Polska Agencja Prasowa, po przegranym meczu mundialu z Argentyną złożono oficjalne odwołanie do FIFA z powodu braku czerwonego kartonika dla 38-letniego kapitana reprezentacji mistrzów świata z Kataru.

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Oprócz tego FAF w odwołaniu wspomniała również sytuację z 74. minuty, kiedy to Alexis Mac Allister trafił łokciem Ibrahima Mazę. Reprezentant Algierii po ciosie leżał na murawie, jednak główny arbiter i sędzia VAR - Tomasz Kwiatkowski - nie zareagowali.

Marciniak popełnił błąd?

- To stuprocentowa czerwona kartka dla Messiego. Powinien ją zobaczyć. To wyglądało bardzo źle. Myślę, że sędzia to pominął, ale VAR? Oni stwierdzili, że tutaj wszystko jest okej. Dobrzy piłkarze dostają preferencyjne traktowanie - mówili eksperci ESPN zaraz po ostatnim gwizdku.

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Łysy mężczyzna w czarnej koszulce sędziowskiej z zamyśloną miną, przykładający dłoń do twarzy, stoi na tle rozmytego stadionu pełnego kibiców ubranego na czerwono.
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