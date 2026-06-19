W nocy z wtorku na środę polskiego czasu reprezentacja Argentyny rozbiła 3:0 Algierię na start fazy grupowej mistrzostw świata. A w zasadzie rozbił ją Lionel Messi, który ustrzelił hat-tricka.

Jednak do tego historycznego zdarzenia mogłoby nie dojść, gdyby Szymon Marciniak pokazał legendzie Barcelony czerwoną kartkę. W 31. minucie Messi trafił Aissę Mandiego w łydkę. Sędziujący to spotkanie Polak nie dopatrzył się w interwencji 38-latka nadmiernej ostrości, obyło się bez faulu. Wielu ekspertów nie zgadzało się z tą decyzją.

Nie zgadza się z nią również Algierska Federacja Piłkarska (FAF). Jak podaje Polska Agencja Prasowa, po przegranym meczu mundialu z Argentyną złożono oficjalne odwołanie do FIFA z powodu braku czerwonego kartonika dla 38-letniego kapitana reprezentacji mistrzów świata z Kataru.

Oprócz tego FAF w odwołaniu wspomniała również sytuację z 74. minuty, kiedy to Alexis Mac Allister trafił łokciem Ibrahima Mazę. Reprezentant Algierii po ciosie leżał na murawie, jednak główny arbiter i sędzia VAR - Tomasz Kwiatkowski - nie zareagowali.

Marciniak popełnił błąd?

- To stuprocentowa czerwona kartka dla Messiego. Powinien ją zobaczyć. To wyglądało bardzo źle. Myślę, że sędzia to pominął, ale VAR? Oni stwierdzili, że tutaj wszystko jest okej. Dobrzy piłkarze dostają preferencyjne traktowanie - mówili eksperci ESPN zaraz po ostatnim gwizdku.

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak Marcin Golba AFP

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News





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