Złożyli skargę na Szymona Marciniaka. Rozpętała się burza po meczu MŚ
Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Algierska Federacja Piłkarska (FAF) po porażce 0:3 z Argentyną w pierwszym meczu mistrzostw świata złożyła oficjalny protest do FIFA. Powód? Brak czerwonej kartki dla Lionela Messiego za potencjalne przewinienie z 31. minuty meczu. Sędzią tego spotkania był... Szymon Marciniak.
W nocy z wtorku na środę polskiego czasu reprezentacja Argentyny rozbiła 3:0 Algierię na start fazy grupowej mistrzostw świata. A w zasadzie rozbił ją Lionel Messi, który ustrzelił hat-tricka.
Jednak do tego historycznego zdarzenia mogłoby nie dojść, gdyby Szymon Marciniak pokazał legendzie Barcelony czerwoną kartkę. W 31. minucie Messi trafił Aissę Mandiego w łydkę. Sędziujący to spotkanie Polak nie dopatrzył się w interwencji 38-latka nadmiernej ostrości, ale wielu ekspertów nie zgadzało się z tą decyzją.
Nie zgadza się z nią również Algierska Federacja Piłkarska (FAF). Jak podaje Polska Agencja Prasowa, po przegranym meczu mundialu z Argentyną złożono oficjalne odwołanie do FIFA z powodu braku czerwonego kartonika dla 38-letniego kapitana reprezentacji mistrzów świata z Kataru.