W nocy z wtorku na środę polskiego czasu reprezentacja Argentyny rozbiła 3:0 Algierię na start fazy grupowej mistrzostw świata. A w zasadzie rozbił ją Lionel Messi, który ustrzelił hat-tricka.

Jednak do tego historycznego zdarzenia mogłoby nie dojść, gdyby Szymon Marciniak pokazał legendzie Barcelony czerwoną kartkę. W 31. minucie Messi trafił Aissę Mandiego w łydkę. Sędziujący to spotkanie Polak nie dopatrzył się w interwencji 38-latka nadmiernej ostrości, ale wielu ekspertów nie zgadzało się z tą decyzją.

Nie zgadza się z nią również Algierska Federacja Piłkarska (FAF). Jak podaje Polska Agencja Prasowa, po przegranym meczu mundialu z Argentyną złożono oficjalne odwołanie do FIFA z powodu braku czerwonego kartonika dla 38-letniego kapitana reprezentacji mistrzów świata z Kataru.

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News





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