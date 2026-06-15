Zlekceważyli nakaz FIFA. Tego się nie da ukryć. Cały świat zobaczy dzisiaj prawdę
Hiszpańscy dziennikarze zarzucają władzom FIFA stosowanie podwójnych standardów. Światowa centrala właśnie nakazała Egiptowi usunięcie z meczowych strojów siedmiu gwiazdek informujących o rekordowej liczbie triumfów w Pucharze Narodów Afryki. Argument: w taki sposób upamiętniane mogą być jedynie wygrane finały MŚ. Tymczasem piłkarze Urugwaju wybiegną na murawę z czterema gwiazdkami na koszulkach. Dlaczego, skoro mundial kończyli zwycięsko tylko dwa razy?
Tegoroczny czempionat trwa dopiero pięć dni, a już dwie drużyny narodowej musiały wymienić komplety strojów. Najpierw Haiti z powodu rzekomej demonstracji politycznej, później Egipt. Obie ekipy nakaz FIFA skrupulatnie wypełniły.
Dziennikarze hiszpańskiej "Marki" wskazują jednak na rażącą niekonsekwencję władz futbolowej centrali. Skoro Egipcjanie musieli zamówić nowe trykoty, dlaczego tego samego nie robią Urugwajczycy? Pytanie wydaje się jak najbardziej zasadne.
FIFA wydała Urugwajowi nakaz już cztery lata temu. Odzewu brak. Dwa tytuły mistrza świata, cztery gwiazdki
Egipt może się pochwalić siedmioma triumfami w Pucharze Narodów Afryki. To rekord kontynentu. Liczba gwiazdek wyhaftowanych nad herbem była powodem do dumy.
FIFA nakazała "Faraonom" usunięcie gwiazdek, ponieważ - jak argumentowano - mogą one symbolizować jedynie liczbę wygranych mundiali. Ta sztuka afrykańskiej drużynie jeszcze się nie udała.
Egipcjanie nie protestowali. Zaakceptowali przykaz z góry i zmienili trykoty na bardziej neutralne. W nich zagrają dzisiaj z Belgią (21:00).
O północy pierwszy występ w turnieju rozpoczną też Urugwajczycy, którzy zmierzą się z Arabią Saudyjską. Wszystko wskazuje na to, że na ich koszulkach widnieć będą cztery gwiazdki. Teoretycznie - o dwie za dużo.
Zespół z Ameryki Południowej fetował tytuł mistrza świata w 1930 i 1950 roku. Ale na narodowych strojach upamiętnia również triumfy w igrzyskach olimpijskich. Te datują się na lata 1924 i 1928.
"Marca" zwraca uwagę na uderzającą niekonsekwencję FIFA w egzekwowaniu przyjętych zasad. Przypomina jednocześnie, że olimpijskie laury Urugwajczyków zostały zdobyte, zanim zaczęto organizować MŚ. Ale ten historyczny fakt nie czyni obecnej sytuacji bezsporną.
Okazuje się, że już podczas mundialu w Katarze federacja Urugwaju otrzymała od FIFA nakaz usunięcia dwóch gwiazdek z meczowych strojów. Minęły blisko cztery lata. Dyrektywa nigdy nie została zrealizowana.