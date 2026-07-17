Zieliński we Włoszech, padło pytanie ws. mundialu. Szczere wyznanie Polaka

Po ponad miesiącu powoli do końca zbliża się największy w historii mundial. Do rozegrania pozostały już tylko dwa spotkania, czyli rywalizacja o brązowe medale pomiędzy Francją oraz Anglią, a także wielki finał, gdzie zmierzą się ze sobą Hiszpanie oraz Argentyńczycy. Na te mecze już czeka niemal cały piłkarski świat.

Szczególnie ciekawie zapowiada się jednak rywalizacja o tytuł mistrza świata, bowiem w mediach od razu zwrócono uwagę na starcie dwóch największych gwiazd ekip - Lamine'a Yamala oraz Leo Messiego. Takie starcie wywołuje również sporo emocji w Polsce, a także pośród polskich piłkarzy.

Jak powszechnie wiadomo, "Biało-Czerwoni" w Ameryce Północnej nie występowali, bowiem w finale baraży ulegli 2:3 Szwedom. Niemniej jednak finał oglądać będzie m.in. Piotr Zieliński. Pomocnik ma kilku znajomych w obydwu reprezentacjach i podczas okresu przygotowawczego we Włoszech do nadchodzącego sezonu klubowego w barwach Interu Mediolan został o to zapytany.

Zieliński się nie krył, to tej nacji będzie kibicował. "Mam nadzieję"

32-latek dzieli szatnię z Lautaro Martinezem i to właśnie jemu oraz Argentyńczykom będzie kibicował w wielkim finale. W rozmowie z portalem SportMediaset wspomniał, że w zespole był również z Fabianem Ruizem, lecz mimo to liczy na gola napastnika Interu, który przesądzi o wyniku spotkania.

Kibicujemy mu, chociaż ja również grałem w przeszłości z Fabianem Ruizem. Lautaro był decydujący w półfinale i mam nadzieję, że strzeli zwycięskiego gola w finale, bo na to zasługuje. To świetny zawodnik, lider i mam nadzieję, że wygra swoje drugie mistrzostwa świata

Jak już wspomnieliśmy, do zakończenia mundialu pozostały dwa spotkania - o 3. miejsce oraz wielki finał. Pierwsze z nich odbędzie się 18 lipca o godz. 23:00 pomiędzy Francją oraz Anglią. Starcie o tytuł mistrza świata rozegra się dzień później - 19 lipca, a pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00 (Hiszpania - Argentyna).

Piotr Zieliński IPA Sport/ABACA East News

Piotr Zieliński IMAGO/www.imagephotoagency.it East News

Lautaro Martinez Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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