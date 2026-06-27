Żegnaj Urugwaju! Witaj Kopciuszku

I chociaż prezydent FIFA lubi nadużywać przymiotników z wykrzyknikiem, to w żaden sposób niewyliczalny przed mundialem awans drużyny Republiki Zielonego Przylądka po grupowych meczach z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską zaiste trzeba uznać za nie lada wydarzenie.

Oczywiście, ten kto zadał sobie morderczy trud śledzenia po nocach meczów "Celestes" ten wie, że w tej mundialowej edycji Urugwajczycy nie mieli prawa zdziałać niczego nadzwyczajnego. I chociaż drużynę prowadzi znakomity Argentyńczyk Marcelo Bielsa a grają w niej całkiem dobrze błyszczące gwiazdy piłki europejskiej i południowo amerykańskiej, to drużyny z tej konstelacji złożyć się nie udało. Nie pomógł ani Fede Valverde, ani Rodrigo Bentancur, ani Maxi Araujo. Okazało się, że nie wystarczy błyszczeć w Realu Madryt, Tottenhamie, Sportingu Lizbona, Barcelonie czy Manchestrze United żeby wbić chociaż o jedną bramkę więcej Saudyjczykom czy - jak usłyszałem w studio TVP - "Kabowerdejczykom". Oczywiście można dzisiaj śmiało zbijać szubienicę Fernando Muslerze, który zawinił przy co najmniej trzech straconych przez Urugwaj bramkach i jemu przypisać autorstwo katastrofy - nomen omen - starego mistrza. To byłoby jednak krzywdzące uproszczenie. Odwieczna to piłkarska prawda.

Nawet największe piłkarskie nazwiska same nie grają, a z drugiej strony - nawet niewiele potrafiąca piłkarsko drużyna, jak ta z Wysp Zielonego Przylądka, przy zespołowej wierze i zaangażowaniu może otrzymać nadzwyczajną nagrodę - mecz przeciwko Leo Messiemu i jego sławnym kolegom w 1/16 finału mundialu. I czy to już nie jest sama w sobie cudowana bajka dla piłkarskich marzycieli? I tu Infantino ma rację. Na tym turnieju, jeśli chodzi o marzenia i wiarę w ich ziszczenie nie ma słabeuszy.

A dlaczego nie piszę o rozczarowaniu Turcją, Czechami tylko o Urugwaju? Nie tylko dlatego, że to dwukrotni złoci medaliści olimpijscy i dwukrotni mistrzowie świata. Nie tylko dlatego, że tak niedawno, bo jeszcze w 2010 roku grali znakomicie, ocierając się o medal a Diego Forlan został najlepszym piłkarzem mundialu w RPA. Nie tylko dlatego, że pokolenie Forlana, Edsona Cavaniego i Luisa Suareza przez bez mała dekadę należało do światowego topu. Piszę o tym dlatego, żeby dowieść po raz kolejny, iż futbol, to zniewalające opium, którym żyjemy intensywnie od ponad dwóch tygodni, wciąga nas w otchłań emocji od prawie stu lat istnienia mundiali z jednego prostego powodu. Tu zawsze Dawid może pokonać Goliata. A i każdy Kopciuszek znajdzie kiedyś swoją radosną chwilę. I czyż to nie cudowne w tej bardzo prostej grze?!





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