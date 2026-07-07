Zdjęcie z Marciniakiem. Infantino znienacka ogłasza. Przytłaczający sukces
Gianni Infantino znalazł się pod ogromną lawiną krytyki, jaką wywołała sprawa Folarina Baloguna, którego kara za czerwoną kartkę została zawieszona, przez co reprezentant USA mógł zagrać z Belgią. Tymczasem szef FIFA niespodziewanie nadał komunikat, wysuwając w swoim poście na pierwszy plan naszego sędziego Szymona Marciniaka. Szwajcar ogłosił "przytłaczający sukces", a jego słowa mogą zaskakiwać, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku.
Piłka nożna bywa sportem kontrowersji i spornych sytuacji, przed którymi nie potrafią uchronić nawet setki kamer, wnikliwe powtórki i nowoczesna technologia. Niestety, potwierdzają to tegoroczne mistrzostwa świata, na których raz za razem dochodzi do werdyktów budzących burzliwe dyskusje.
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Jednym z pierwszych arbitrów, który znalazł się na celowniku mediów, został Szymon Marciniak. Wszystko przez brak choćby żółtej kartki dla Leo Messiego w meczu z Algierią. Ostatnio natomiast głośna zrobiła się sprawa Ilgiza Tantasheva, pochodzącego z Uzbekistanu arbitra prowadzącego mecz Francuzów w 1/16 finału, który pozwalał na bezkarne i brutalne ataki ze strony piłkarzy Paragwaju. A zwieńczeniem wszystkiego jest kwestia Folarina Baloguna, choć tu do największego skandalu nie doszło na boisku, a w biurach FIFA.
W skrócie jednak - delikatnie mówiąc - tegoroczny mundial nie będzie kojarzył się z idealnym sędziowaniem. Ale w tej, jak i w wielu innych kwestiach, prezydent FIFA Gianni Infantino ma najwidoczniej odmienne zdanie, bo i na tym polu postanowił właśnie odtrąbić sukces.
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A na pierwszym planie swojego wpisu umieścił zdjęcie, do którego zapozował między innymi z Szymonem Marciniakiem oraz szefem sędziów FIFA - Pierluigim Colliną.
- Turniej jest prowadzony przez najlepszych na świecie arbitrów, wyselekcjonowanych w rygorystycznym procesie, w którym brane są pod uwagę ich umiejętności, powtarzalność oraz jakość w danym okresie - podkreślił zwierzchnik FIFA.
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Gianni Infantino zaapelował przy tym o szacunek względem arbitrów i podejmowanych przez nich decyzji.
- Jeszcze raz powtarzam, że musimy szanować sędziów oraz zasady, które rządzą naszą grą. To bardzo proste i nigdy nie będzie to przesada - bez sędziów nie ma piłki nożnej - napisał.
I choć z ostatecznym brzmieniem jego wiadomości trudno się nie zgodzić, tak słowa o "przestrzeganiu zasad" brzmią co najmniej kuriozalnie, zwłaszcza po sprawie Baloguna, która zapewne ciągnęłaby się dalej, gdyby nie porażka Stanów Zjednoczonych z Belgią 1:4.