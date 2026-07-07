Piłka nożna bywa sportem kontrowersji i spornych sytuacji, przed którymi nie potrafią uchronić nawet setki kamer, wnikliwe powtórki i nowoczesna technologia. Niestety, potwierdzają to tegoroczne mistrzostwa świata, na których raz za razem dochodzi do werdyktów budzących burzliwe dyskusje.

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Jednym z pierwszych arbitrów, który znalazł się na celowniku mediów, został Szymon Marciniak. Wszystko przez brak choćby żółtej kartki dla Leo Messiego w meczu z Algierią. Ostatnio natomiast głośna zrobiła się sprawa Ilgiza Tantasheva, pochodzącego z Uzbekistanu arbitra prowadzącego mecz Francuzów w 1/16 finału, który pozwalał na bezkarne i brutalne ataki ze strony piłkarzy Paragwaju. A zwieńczeniem wszystkiego jest kwestia Folarina Baloguna, choć tu do największego skandalu nie doszło na boisku, a w biurach FIFA.

W skrócie jednak - delikatnie mówiąc - tegoroczny mundial nie będzie kojarzył się z idealnym sędziowaniem. Ale w tej, jak i w wielu innych kwestiach, prezydent FIFA Gianni Infantino ma najwidoczniej odmienne zdanie, bo i na tym polu postanowił właśnie odtrąbić sukces.

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A na pierwszym planie swojego wpisu umieścił zdjęcie, do którego zapozował między innymi z Szymonem Marciniakiem oraz szefem sędziów FIFA - Pierluigim Colliną.

- Turniej jest prowadzony przez najlepszych na świecie arbitrów, wyselekcjonowanych w rygorystycznym procesie, w którym brane są pod uwagę ich umiejętności, powtarzalność oraz jakość w danym okresie - podkreślił zwierzchnik FIFA.

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Gianni Infantino zaapelował przy tym o szacunek względem arbitrów i podejmowanych przez nich decyzji.

- Jeszcze raz powtarzam, że musimy szanować sędziów oraz zasady, które rządzą naszą grą. To bardzo proste i nigdy nie będzie to przesada - bez sędziów nie ma piłki nożnej - napisał.

I choć z ostatecznym brzmieniem jego wiadomości trudno się nie zgodzić, tak słowa o "przestrzeganiu zasad" brzmią co najmniej kuriozalnie, zwłaszcza po sprawie Baloguna, która zapewne ciągnęłaby się dalej, gdyby nie porażka Stanów Zjednoczonych z Belgią 1:4.

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Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Gianni Infantino, szef FIFA AFP





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