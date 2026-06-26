Zawrzało w USA. Sytuacja jest beznadziejna. Domagają się przeniesienia finału

Wyznaczenie USA, Kanady i Meksyku na gospodarzy mundialu 2026 nie budziło tak wielkich kontrowersji, jak wybory Rosji i Kataru. Niemniej pojawiało się sporo pytań odnośnie jakości boisk, na których będą rywalizować najlepsi piłkarze świata po wyczerpujących sezonach.

W MLS na porządku dziennym jest bowiem wykorzystywanie muraw sztucznych albo hybrydowych. W Europie gra na takich murawach jest wyjątkiem. Stosuje się je w warunkach, które nie pozwalają na utrzymanie naturalnej płyty. Podczas Klubowych Mistrzostw Świata wątpliwości nie zostały rozwiane.

Gorąco. Chcą zmiany areny finału mundialu

Przed startem mundialu organizatorzy zaimplementowali naturalne rozwiązanie na obiekcie MetLife Stadium. To właśnie na stadionie w New Yersey odbędzie się najważniejsze ze spotkań - finał zaplanowany na 19 lipca. Niestety stan murawy położonej przed mundialem budzi wiele wątpliwości.

- Cóż, to boisko było… nie wiem nawet, czy można je tak nazwać. Przypominało raczej sztuczną nawierzchnię. Było twarde i sztywne, ale takie same warunki mają wszystkie drużyny… Mam nadzieję, że w kolejnych meczach trafimy na lepsze boiska - mówił po meczu z Senegalem Adrien Rabiot cytowany przez "nypost.com".

- Z powodu pogody i upału trawa szybko wysycha, przez co gra staje się bardzo wolna. Chcemy przenosić piłkę z jednej strony na drugą, a to zakłóca nasz styl gry - dodawał Vinicius Junior po pierwszym hicie tego mundialu, a więc rywalizacji Brazylii oraz Maroko w pierwszej kolejce fazy grupowej.

Jak się okazuje, pojawiają się niepokojące dla organizatorów doniesienia. "Narasta krytyka pod adresem murawy na MetLife Stadium - obiekcie, który ma być gospodarzem finału Mistrzostw Świata w 2026 roku. Po rozegraniu kilku meczów na tym stadionie w New Jersey zawodnicy, trenerzy, a obecnie także media, ostro krytykują nawierzchnię, uznając ją za niegodną tak ważnego wydarzenia. Pojawiają się nawet głosy wzywające FIFA do przeniesienia finału w inne miejsce" - czytamy na "Footmercato".

"W miarę trwania turnieju dyskusja przybiera na sile. Szereg międzynarodowych mediów apeluje bezpośrednio do FIFA, argumentując, że przeniesienie finału byłoby uzasadnionym rozwiązaniem, jeśli warunki nie ulegną szybkiej poprawie. Stadion MetLife ma również inną wadę: w przeciwieństwie do wielu nowszych amerykańskich obiektów, nie posiada on ani zadaszenia, ani klimatyzacji, przez co zawodnicy są całkowicie narażeni na silny upał i niesprzyjające warunki pogodowe" - podsumowano. Przed finałem na MetLife Stadium zaplanowano jeszcze trzy mecze.

MetLife Stadium. To na tym obiekcie zostanie rozegrany finał mistrzostw świata 2026 LOKMAN VURAL ELIBOL AFP





Nuno Borges - Ethan Quinn. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport