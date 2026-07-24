Nieco ponad dwa lata minęły od momentu, kiedy Jurgen Klopp opuścił Liverpool i miał okazję po raz ostatni formalnie pełnić funkcję pierwszego trenera. Jego przerwa w pracy trwała od początku lipca 2024 do stycznia 2025 roku, kiedy to został zatrudniony na stanowisku globalnego szefa ds. piłki nożnej w Red Bullu. Teraz jednak będzie miał okazję prowadzić reprezentację Niemiec.

Nasi zachodni sąsiedzi nie mają zbyt wielu powodów do zadowolenia po ostatnich mistrzostwach świata. Julian Nagelsmann zapowiadał dojście kadry "Die Mannschaft" do finału, jednak zakończył udział w turnieju już na 1/16. Po wstydliwej porażce z Paragwajem zaczęły przy okazji wychodzić brudy z niemieckiej szatni.

Władze tamtejszego związku błyskawicznie potrzebowały więc następcy, który cieszy się ogromnym autorytetem i jest prawdziwą ikoną futbolu, więc od razu ruszyli do Jurgena Kloppa. Ten został zaprezentowany podczas specjalnej konferencji prasowej 24 lipca i o jego słowach, a w zasadzie groźbie, błyskawicznie zrobiło się głośno.

- W dniu, w którym nie będziecie już mnie chcieli - po prostu dajcie znać. I odchodzę. Bez odprawy. Jeśli jutro stwierdzicie, że jestem do niczego - odchodzę. Nie chodzi o pojedyncze osoby - musiałoby to być szersze stanowisko. Jeśli DFB [niemiecki związek piłkarski - przyp. red.] uzna, że jestem do niczego - odchodzę. Jeśli przekroczycie granicę i nie dacie spokoju mojej rodzinie - odchodzę - rzucił na konferencji w stronę przedstawicieli mediów.

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Niemiecki "Bild" od razu zwrócił uwagę na to, że wyraz twarzy Jurgena Kloppa wyraźnie się zmienił i w momencie wypowiadania tych słów, trener bynajmniej nie żartował.

Klopp przybrał niezwykle poważny wyraz twarzy, zwracając się do przedstawicieli mediów

Nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec jasno dał do zrozumienia, że przyjmując ofertę pracy chce być oceniany na podstawie tego, co uda mu się osiągnąć z kadrą "Die Mannschaft" i nie jest w stanie zaakceptować ingerencji w jego życie prywatne. Odejście z Liverpoolu i podjęcie pracy w Red Bullu pozwoliło mu zniknąć z pierwszych stron gazet i z pewnością taki obrót spraw bardzo mu się spodobał.

Umowa Kloppa z reprezentacją Niemiec ma obowiązywać co najmniej do końca lipca 2030 roku, a więc do zakończenia kolejnego mundialu, który rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 21 lipca.

Jürgen Klopp wprost na temat pracy z reprezentacją Niemiec Alexander Hassenstein AFP

Jurgen Klopp KERSTIN JOENSSON / AFP AFP

Jurgen Klopp Paul ELLIS / AFP AFP





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