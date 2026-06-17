Zawrzało w Barcelonie, media: gwiazda nagle odsunięta. Brutalna decyzja trenera

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Po serii pierwszych gier fazy grupowej mistrzostw świata 2026 krytyka po nieudanym występie Brazylijczyków z Marokiem zogniskowała się na Raphinhi. Skrzydłowy Barcelony wypadł bardzo blado i w mediach społecznościowym został wręcz kozłem ofiarnym remisu 1:1. Przed drugim meczem Canarinhos zawrzało w Barcelonie. Wszystko w związku z pomysłami i decyzjami Carlo Ancelottiego.

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Lamine Yamal i RaphinhaRichard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty ImagesGetty Images

Reprezentacja Brazylii na tle Maroka zaprezentowała się bardzo słabo. Od porażki uratował ją na dobrą sprawę błysk Viniciusa Juniora. Po remisie 1:1 fala kytyki wylała się na Raphinhę.

Brazylia w ogniu krytyki. Raphinha "kozłem ofiarnym"

Skrzydłowy wypadł wyjątkowo kiepsko - był kompletnie bezproduktywny, przegrywał pojedynki, frustrował się. W mediach społecznościowych kibice nie zostawili suchej nitki, szydząc wręcz z gwiazdy Barcelony.

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Jak się okazuje, występ był na tyle słaby, że Raphinha może stracić miejsce w wyjściowej jedenastce Canarinhos. Tak wynika z ustaleń redakcji "Sport". Wszystko przez przeciek z treningu prowadzonego przez Carlo Ancelottiego.

Ancelotti posadzi Raphinhę na ławce? W Barcelonie wybuchła burza

Żurnaliści przekazali, że w trakcie przygotowań do spotkania z Haiti selekcjoner Brazylijczyków testował niezwykle ofensywne ustawienie 4-2-4. A Raphinha w zamyśle miał rozpocząć mecz na ławce rezerwowych.

Samo testowanie manewru taktycznego o niczym jeszcze nie przesądza. Ustalenia dziennikarzy wystarczyły jednak, żeby w Barcelonie zawrzało. Obok Lamine Yamala Raphinha jest jednym z najbardziej cenionych piłkarzy, uwielbianych wręcz przez kibiców.

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Gdy informację powielił jeden z najpopularniejszych profili poświęconych "Dumie Katalonii" na platformie "x.com", kibice nie zostawili suchej nitki na Ancelottim. W komentarzach próżno było szukać pochwał dla śmiałego pomysłu trenera.

On naprawdę chce posadzić Raphinhę na ławkę?; Trener, który miał rok, żeby się przygotować eksperymentuje w drugim meczu fazy grupowej. Życzę mu wszystkiego, co najgorsze; Teraz będę oglądał mecze Brazylii z nienawiścią
pieklili się kibice.

O tym, czy Ancelotti istotnie posadzi na mecz z Haiti na ławce skrzydłowego "Blaugrany" przekonamy się w sobotę. Wtedy też Canarinhos zmierzą się z Haitańczykami. Początek meczu o godzinie 2:30 polskiego czasu.

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