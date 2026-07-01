Zawrzało przez meczem Belgów. Głośno o tym, co zrobił gwiazdor, "jak z koszmaru"
Przed nami kolejne pojedynki 1/16 finału mistrzostw świata, a pierwszy dzień lipca zakończy się pod znakiem rywalizacji Belgii oraz Senegalu. Nie jest tajmniecą, że "Czerwone Diabły" nie prezentują się najlepiej na tegorocznym mundialu, jednak jedno nazwisko z belgijskiej kadry przebija się z marazmu. Hiszpanie nie mogli zapomnieć o tym, co Thibaut Courtois zrobił w przeszłości Sadio Mane, wprost określając go jako postać z koszmaru Senegalczyka.
Faza 1/16 finału mistrzostw świata miała być przede wszystkim szansą dla niżej notowanych reprezentacji na to, aby pokazać się w fazie pucharowej najważniejszej imprezie piłkarskiego czterolecia. Już pierwsze rozstrzygnięcia przyniosły jednak ogromne sensacje, jak pożegnanie się Niemców i Holendrów z imprezą.
Kolejne pojedynki zapowiadają się więc tym bardziej interesująco. Późnym wieczorem 1 lipca Belgowie powalczą o kolejną rundę turnieju z Senegalem i o ile "na papierze" to ekipa "Czerwonych Diabłów" może być wskazywana jako faworyt, to dyspozycja Belgów do tej pory pozostawia wiele do życzenia - w przeciwieństwie do tego, co prezentuje Senegal.
Nie jest tajemnicą, że jednym z najmocniejszych punktów reprezentacji Belgii jest niezmiennie bramkarz - Thibaut Courtois. Hiszpańskie media, z "Diario AS" na czele przypominają przed tą potyczką, że golkiper może okazać się nie do przejścia m.in. dla gwiazdora kadry Senegalu, Sadio Mane. Wszystko przez finał Ligi Mistrzów z 2018 roku.
- Finał Ligi Mistrzów w sezonie, w którym zmierzyły się Real Madryt i Liverpool, ugruntował status Courtois jako niekwestionowanej legendy i - całkiem prawdopodobne - uczynił go postacią rodem z koszmarów Mané, przypominającą Freddy'ego Kruegera. Tego dnia belgijski bramkarz dał prawdziwy popis kunsztu, broniąc strzały rywali i zdobywając tytuł najlepszego zawodnika meczu (MVP). Najbardziej spektakularna interwencja miała miejsce w pierwszej połowie, gdy zatrzymał potężne, niskie uderzenie kapitana reprezentacji Senegalu, oddane z obrębu pola karnego. Wydawało się, że gol jest pewny, ale Courtois wyciągnął się, nisko opuścił rękę i zdołał skierować piłkę na słupek - niczym za sprawą ostrych jak brzytwa pazurów czarnego charakteru z horroru - przypomina "AS".
Senegalczycy na pewno tanio skóry nie sprzedadzą, co w połączeniu z wyraźnie słabą formą największych gwiazd "Czerwonych Diabłów" z pola, może skutkować koleną sensacją na mistrzostwach świata. Największą nadzieją Belgów wydaje się więc faktycznie Courtois, który jednak w pojedynkę może mieć za dużo pracy. Niemniej jego umiejętności na pewno pozwolą nam zobaczyć niejedną świetną interwencję.
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