Zawrzało po tym zachowaniu Viniciusa. Jest reakcja FIFA. Natychmiastowa decyzja

Jeszcze przed pierwszym meczem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku miała miejsce głośna sprawa. Ta dotyczyła sędziego z Somalii. Omar Artan nie został wpuszczony na teren USA mimo faktu, że posiadał wszelkie niezbędne dokumenty. W związku z tym Somalijczyk nie sędziuje meczów mundialu.

Po starcie imprezy również nie zabrakło kontrowersji. Jedna z nich dotyczyła pierwszego hitowego spotkania, a więc rywalizacji Brazylii z Maroko. Mecz miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Dzień wcześniej odbyła się oczywiście obowiązkowa konferencja prasowa.

Vinicius w centrum burzy. Jest reakcja FIFA

Na tej pojawiły się dwie największe gwiazdy obu ekip - Vinicius Junior oraz Achraf Hakimi, a także trenerzy. W pewnym momencie Vinicius został zapytany przez dziennikarza DAZN Hiszpania o swoją przyszłość. Początkowo Sergio Quirante chciał mówić po angielsku, ale "Vini" poprosił go, aby zmienił język na hiszpański.

Po krótkiej dyskusji na taką zmianę nie przystał prowadzący spotkanie oficer prasowy. Dozwolone były tylko język angielski oraz portugalski. Po hiszpańsku na konferencji prasowej nie mógł odpowiadać także Achraf Hakimi mimo faktu, że obaj panowie tym językiem mówią płynnie.

Przepisy FIFA nie zezwalały jednak na korzystanie z tych języków. Sytuacja odbiła się bardzo głośnym echem w światowych mediach. W większości spotkała się z gigantycznym niezrozumieniem ze strony piłkarskiego świata. Jak się okazuje głosy niezadowolenia dotarły także do FIFA.

Według dziennikarzy brazylijskiego "Globo" FIFA wzięła pod uwagę głosy oburzenia i zdecydowała się zmienić zasady. "Od teraz organizatorzy zawsze będą zapewniać tłumaczy języka hiszpańskiego, tak jak ma to już miejsce w przypadku języka angielskiego. Zapewnione będzie również tłumaczenie na język dominujący obu krajów biorących udział w każdym meczu" - czytamy.

Znaczący jest także fakt, że język hiszpański jest urzędowym w Meksyku, a więc państwie współorganizatorze imprezy. "FIFA wycofała się ze swoich przepisów z powodu negatywnej reakcji na zakaz udzielania odpowiedzi na pytania po hiszpańsku przez Viníciusa Juniora i Hakimiego. Filmy stały się viralem i wywołały pytania, ponieważ hiszpański jest językiem urzędowym Meksyku, jednego z trzech krajów gospodarzy turnieju" - podsumowano.

Brahim Diaz i Achraf Hakimi to największe gwiazdy Maroka na Pucharze Narodów Afryki 2026 SEBASTIEN BOZON AFP





Panthers Wrocław - Berlin Thunder. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport