Zawrzało po tym co zrobił Trump, nagła fala krytyki. "Odruch wymiotny"

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Niedzielny wieczór przyniósł nam wyczekiwany wielki finał mistrzostw świata 2026, w którym wzięły udział kadry Hiszpanii i Argentyny. Na szczelnie wypełnionych trybunach MetLife Stadium w East Rutherford zasiadło też wielu VIP-ów - w tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Polityk podczas meczu wykonał dość niewinny gest, który niespodziewanie spotkał się z falą, momentami naprawdę ostrej, krytyki ze strony niektórych kibiców.

Donald Trump i Gianni Infantino stoją w garniturach za szybą i machają do tłumu na stadionie.
Donald Trump i Gianni InfantinoJOSE BRETONAFP

19 lipca stał się dniem wielkiego zwieńczenia piłkarskich mistrzostw świata 2026. Równo o godz. 21.00 czasu polskiego, czyli o godz. 15.00 czasu lokalnego na murawę MetLife Stadium w East Rutherford wyszły jedenastki Hiszpanii i Argentyny by zmierzyć się w finale mundialu.

Frekwencja na trybunach, jak łatwo się domyśleć, dopisała. Wśród obserwatorów potyczki "La Furia Roja" z "Albicelestes" znalazło się też sporo VIP-ów na czele z Donaldem Trumpem i polityk znów przyciągnął sporo uwagi.

Donald Trump w ogniu krytyki. Wystarczył moment

W trakcie trwania pierwszej połowy kamera uchwyciła, jak Donald Trump dotyka trofeum MŚ prezentowane mu przez nikogo innego, jak legendarnego Brazylijczyka Ronaldo. Ten gest spotkał się z dość zaskakującą reakcją niektórych kibiców, o której szerzej napisał Danny Rust z "The Sun".

Dziennikarz zacytował niektóre komentarze, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych. "Trump macający puchar z Infantino w loży VIP wywołał odruch wymiotny" - padło w jednym z nich. "Trump dotknął pucharu, mimo tego, że tylko zwycięzcy mogą go dotykać" - stwierdzono w innym. "Czy Trump właśnie dotknął pucharu? To w ogóle nie jest dozwolone" - napisał zaś jeszcze inny kibic.

Warto podkreślić - co wskazał też Rust - że nie ma absolutnie żadnej zasady w myśl której nikt poza triumfatorami mundialu nie mógł dotknąć trofeum. Ostre słowa jakie padły nie wydają się tu więc zasłużone, nie mówiąc o formie niektórych wpisów.

Niepisaną regułą jest to, by gracze drużyn rywalizujących o puchar faktycznie nie dotykali przedmiotu przed meczem - jest to jednak przede wszystkim przesąd, a nie jakiekolwiek "prawo" FIFA.

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