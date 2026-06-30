Zawrzało po meczu Niemców, ich rodak wściekły. Naprawdę to powiedział

Między wieczorem 29 a porankiem 30 czerwca według czasu polskiego na piłkarskich mistrzostwach świata zadziało się naprawdę wiele - Brazylia wyrwała sobie awans w starciu z usilnie walczącą Japonią dzięki bramce w samej końcówce spotkania, a Holendrzy pożegnali turniej po karnych z Marokiem.

Absolutnie największą sensacją było jednak odpadnięcie drużyny niemieckiej po serii jedenastek rozegranej przeciwko Paragwajowi. Do strzałów z wapna mogło jednak w tym przypadku w ogóle nie dojść, gdyby w dogrywce uznana została bramka Jonathana Taha.

MŚ 2026: Gol Taha anulowany, w Niemczech zawrzało. Ostre słowa Kloppa

Do całej akcji doszło w dogrywce - wówczas to po zagraniu z rzutu rożnego Tah zdołał skierować piłkę głową do siatki, ale euforia "Die Mannschaft" nie potrwała długo - po interwencji VAR arbiter główny starcia, Jalal Jayed, odgwizdał wcześniejszy faul Waldemara Antona na paragwajskim bramkarzu, Orlando Gillu. Doskonała szansa Niemców na triumf bezpowrotnie przepadła.

Po końcowym gwizdku rodacy Taha i spółki naturalnie szeroko skomentowali boiskowe wydarzenia, w tym i anulowanego gola i parę słów w tym temacie rzucił chociażby Jurgen Klopp, ekspert Magenta TV.

"Jeśli ta bramka była nieprawidłowa, to Arsenal nie powinien zostać mistrzem Anglii. Oni 60 procent swoich goli zdobywali w ten sposób" - orzekł zdecydowanie dawny szkoleniowiec Liverpoolu, cytowany m.in. przez "The Sun". Jak dodał, wszystko to okazało się "brutalne".

Marzenie legło w gruzach

Głos zabrał także Patrick Ittrich, przez wiele lat sędzia pracujący na poziomie Bundesligi, który dla Magenta TV analizuje decyzje arbitrów. Według jego oceny VAR w ogóle nie powinien interweniować, bo nie doszło do oczywistego błędu ze strony Jayeda.

"Dla mnie ta decyzja była zbyt 'pedantyczna'. Nie widziałem tam popychania" - dodał też Ittrich, cytowany przez dziennik "Marca". Według niego działanie Antona zostało ocenione zbyt rygorystycznie.

Mundial 2026: Paragwaj czeka na kolejnego rywala

Niemniej co się stało, to się już nie odstanie - Niemcy na relatywnie wczesnym etapie zakończyli swą przygodę z mistrzostwami świata i niewykluczone, że tamtejsza federacja niebawem podziękuje za współpracę dotychczasowemu szkoleniowcowi, Julianowi Nagelsmannowi.

Paragwajczycy zaś mogą się już szykować na 1/8 finału mundialu - w niej, już 4 lipca, zagrają ze zwycięzcą z pary Francja - Szwecja. Kto wie, może "Guarani" pokuszą się o jeszcze jakieś niespodzianki na turnieju?

Jurgen Klopp KERSTIN JOENSSON / AFP AFP

Jürgen Klopp AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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