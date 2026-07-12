Anglia awansowała do półfinału mistrzostw świata po dogrywce, dzięki której pokonała Norwegię 2:1. Jej bohaterem zajął Jude Bellingham - zdobywca obu bramek. Sęk w tym, że w wątpliwość poddano to, czy jego premierowe trafienie z pierwszej połowy spotkania powinno zostać uznane. I wybuchła afera.

Wszystko przez powtórki, które kazały myśleć, że wybita przez norweskiego bramkarza Orjana Nylanda piłka trafiła w przewody przymontowane do wiszącej pod dachem stadionu kamery. W efekcie szybciej spadła na murawę, po czym trafiła do Anglików, którzy wyprowadzili skuteczną akcję. Norwegowie grzmieli już o gigantycznym skandalu, zresztą całkowicie słusznie, wobec takiego postawienia sprawy.

Sęk w tym, że z tą optyką nie zgodził się jednak ani sędzia Clement Turpin, ani FIFA, która w oficjalnym komunikacie ogłosiła, że znajdujące się w piłce sensory nie wyczuły kontaktu z osprzętem kamery, przez co gol Anglików został słusznie uznany.

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I stanowisko FIFA nie wyciszyło jednak trwającej burzy. Czy słusznie? Do kontrowersyjnych sytuacji odniósł się po spotkaniu ekspert stacji Fox News - były angielski sędzia międzynarodowy Mark Clattenburg. 51-latek stwierdził, że w tej sytuacji decydować o wszystkim mógłby system VAR i jego interwencja.

- Owszem, może interweniować, jeśli kontakt piłki z kablem kamery stanowi część zdarzenia podlegającego weryfikacji. Jeśli ten prowadzi do zdobycia bramki, jest to część zdarzeń podlegających weryfikacji przez VAR - powiedział. I wprost dodał:

W związku z tym VAR powinien był to wychwycić

Mark Clattenburg odniósł się także do anulowanej w drugiej połowie bramki dla Norwegii, przy okazji której system VAR akurat wkroczył do akcji. To po jego interwencji odgwizdany został faul Erlinga Haalanda na rywalu, przez co Torbjorn Heggem ostatecznie nie mógł cieszyć się z gola. Zdaniem Anglika był to słuszny werdykt, zgodny z nowym przepisem.

- Tuż przed wykonaniem rzutu rożnego wyraźnie popycha Andersona w klatkę piersiową, a zgodnie z nowymi przepisami IFAB, jeśli faul ma miejsce tuż przed wykonaniem rzutu rożnego… powinien zostać ukarany - stwierdził.

Erling Haaland, największa gwiazda reprezentacji Norwegii Vincent Carchietta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Harry Kane i Jude Belligham w reprezentacji Anglii Takuya Yoshino AFP





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