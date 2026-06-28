Zawrzało na mundialu. Są przeprosiny po skandalicznych słowach

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Zaledwie kilka godzin temu zakończyła się faza grupowa tegorocznego mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Pierwsi z wymienionych współgospodarzy już nie mogą doczekać się meczu 1/16 finału, w którym podejmą ambitnych na tym turnieju Bośniaków. Przed pierwszym gwizdkiem na świecie jednak zawrzało ze względu na słowa amerykańskiej dziennikarki. Ta niezbyt miło potraktowała Europejczyków, za co prędko musiała przepraszać.

Trzech piłkarzy Bośni w niebieskich strojach z numerem 19 świętuje gola podczas meczu mundialu na stadionie.
Bośniacy zmierzą się z Amerykanami w 1/16 finału tegorocznego mundialuDIRK WAEM / BELGA MAG / BelgaAFP

Sprawczynią całkiem sporego zamieszania okazała się niejaka Abigail Velez. Niewinna zapowiedź meczu za jej sprawą zamieniła się w międzynarodowy skandal. A wszystko ze względu na kilka zdań powiedzianych podczas specjalnego wejścia na żywo. "Jedna rzecz o Bośni - nie potrafię wskazać jej na mapie. Nie wiem nic o Bośni i nie chcę wiedzieć. To dlatego, że drużyna USA wróciła, jesteśmy lepsi niż kiedykolwiek" - powiedziała.

"Przygotuj się, Bośnio, bo tego nie chcesz. Nie chcesz tego w takiej formie. Ale to dostaniesz" - dodała. Oburzeni zachowaniem żurnalistki są nie tylko Bośniacy. Przytoczone wyżej cytaty błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Pracowniczka stacji ABC7 znalazła się pod krytyką sympatyków piłkarskich, która w zasadzie wciąż trwa. Nic więc dziwnego, iż kobieta niedawno zdecydowała się na publikację specjalnego oświadczenia z oficjalnymi przeprosinami.

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Amerykańska dziennikarka przesadziła na mundialu. Musiała przeprosić

Tłumaczenie jednak jest dość kuriozalne. "W marnej próbie żartowania z rozgrywek mistrzostw świata, posunęłam się za daleko i wygłosiłam nieprzemyślany komentarz na antenie, który był niedelikatny i niestosowny. Przepraszam mieszkańców Bośni i bośniackiej reprezentacji piłkarskiej" - czytamy na koncie dziennikarki na platformie X. "Mistrzostwa Świata mają jednoczyć społeczności na całym świecie, a mój komentarz tego nie odzwierciedlał" - podsumowała.

Nadchodząca konfrontacja Amerykanów z Bośniakami zapowiada się na jedną z ciekawszych w fazie 1/16 finału. Co prawda współgospodarze zaimponowali, wygrywając swoją grupę, ale Europejczycy także pokazali się z dobrej strony, choćby ze względu na nieustępliwość. Teraz po słowach Abigail Velez zyskają dodatkowe, wirtualne wsparcie. Pojedynek zaplanowano na najbliższy czwartek. Początek o godzinie 2:00 czasu polskiego. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

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