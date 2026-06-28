Zawrzało na mundialu. Są przeprosiny po skandalicznych słowach

Sprawczynią całkiem sporego zamieszania okazała się niejaka Abigail Velez. Niewinna zapowiedź meczu za jej sprawą zamieniła się w międzynarodowy skandal. A wszystko ze względu na kilka zdań powiedzianych podczas specjalnego wejścia na żywo. "Jedna rzecz o Bośni - nie potrafię wskazać jej na mapie. Nie wiem nic o Bośni i nie chcę wiedzieć. To dlatego, że drużyna USA wróciła, jesteśmy lepsi niż kiedykolwiek" - powiedziała.

"Przygotuj się, Bośnio, bo tego nie chcesz. Nie chcesz tego w takiej formie. Ale to dostaniesz" - dodała. Oburzeni zachowaniem żurnalistki są nie tylko Bośniacy. Przytoczone wyżej cytaty błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Pracowniczka stacji ABC7 znalazła się pod krytyką sympatyków piłkarskich, która w zasadzie wciąż trwa. Nic więc dziwnego, iż kobieta niedawno zdecydowała się na publikację specjalnego oświadczenia z oficjalnymi przeprosinami.

Amerykańska dziennikarka przesadziła na mundialu. Musiała przeprosić

Tłumaczenie jednak jest dość kuriozalne. "W marnej próbie żartowania z rozgrywek mistrzostw świata, posunęłam się za daleko i wygłosiłam nieprzemyślany komentarz na antenie, który był niedelikatny i niestosowny. Przepraszam mieszkańców Bośni i bośniackiej reprezentacji piłkarskiej" - czytamy na koncie dziennikarki na platformie X. "Mistrzostwa Świata mają jednoczyć społeczności na całym świecie, a mój komentarz tego nie odzwierciedlał" - podsumowała.

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Nadchodząca konfrontacja Amerykanów z Bośniakami zapowiada się na jedną z ciekawszych w fazie 1/16 finału. Co prawda współgospodarze zaimponowali, wygrywając swoją grupę, ale Europejczycy także pokazali się z dobrej strony, choćby ze względu na nieustępliwość. Teraz po słowach Abigail Velez zyskają dodatkowe, wirtualne wsparcie. Pojedynek zaplanowano na najbliższy czwartek. Początek o godzinie 2:00 czasu polskiego. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Bośniacy na mistrzostwach świata 2026 Samah Zidan / ANADOLU AFP

Bośniacy cieszą się z gola na mundialu 2026 Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

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