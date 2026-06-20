Zatrzymali Brazylię, teraz potrzebowali 71 sekund. Przesądziła jedna akcja

W najlepsze trwają rozpoczęte jakiś czas temu piłkarskie mistrzostwa świata. Od emocji związanych z tą imprezą nie ma wytchnienia, a drużyny rozgrywają już swoje drugie spotkania fazy grupowej. Małym hitem tej serii gier mogła być rywalizacja w grupie C pomiędzy Szkocją i Maroko. W końcu europejska ekipa w premierowym meczu poradziła sobie 1:0 z Haiti, dzięki czemu mogła spoglądać w kierunku fazy pucharowej. Maroko natomiast to czwarta ekipa poprzedniego mundialu, a zmagania na tegorocznym turnieju rozpoczęło od remisu 1:1 z Brazylią.

W drugim spotkaniu chcieli udowodnić, że niezła postawa na tle popularnych "Canarinhos" przypadkiem nie była. I zaczęli najlepiej, jak tylko mogli. Już po niespełna 70 sekundach świetnym podaniem popisał się Brahim Diaz, a do piłki dopadł Ismael Saibari. Ten miał zaskakująco dużo miejsca i zdążył spojrzeć, gdzie są rywale oraz koledzy z drużyny. Ostatecznie zdecydował się na uderzenie i trafił w samo okienko. Po 71 sekundach było 1:0.

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Marokańczycy po trafieniu kontrowali sytuację na boisku. Dobrze operowali piłką i nie dopuszczali Szkotów pod własne pole karne. Właściwie mieli nawet okazję na podwyższenie prowadzenia, lecz często brakowało tego ostatniego podania. Do przełomu mogło dojść w 30. minucie. Z prawej strony znów aktywny był Diaz. Ten wyłożył piłkę do wbiegającego Neila El Aynaouiego. Pomocnik strzelił bez przyjęcia, lecz niecelnie.

Groźnie pod bramką strzeżoną przez Angusa Gunna było także kilka chwil później. Marokańczycy odzyskali piłkę w środku pola i ruszyli z atakiem za sprawą Saibariego. Ten długo holował futbolówkę. W odpowiednim momencie uruchomił wolnego Bilala El Khannoussa. Skrzydłowy jednak totalnie skiksował i w sytuacji niemal 100-procentowej bardzo się pomylił.

Ekipa z Wysp Brytyjskich starała się odpowiedzieć. Efektów nie było. Pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 1:0.

Maroko bezbłędne w defensywie. Szkoci ograni w Bostonie

Druga część spotkania znów była niezwykle emocjonująca. W roli głównej ponownie zagrał Ismael Saibari. Po podaniu jednego ze skrzydłowych oddał strzał, a rykoszet defensora Szkocji spowodował, że piłka zatrzymała się... na poprzeczce. Co ciekawe, zaledwie kilka chwil później refleksem musiał popisać się Gunn. Groźny strzał głową oddał El Khannouss, jednakże golkiper stanął na wysokości zadania.

Szkoci, gdy tylko dochodzili do sytuacji strzeleckich, to strzelali niecelnie. Byli bardzo niedokładni w kwestii finalizacji, co przekładało się na dalsze prowadzenie Marokańczyków. Ekipa z Afryki za to na wzór spotkania z Brazylią w drugiej połowie znacznie zwolnili i swoich szans szukali poprzez kontrataki.

Całkowicie niewidoczny był lider Szkotów - Scott McTominay. Pomocnik włoskiego Napoli częściej operował jako ofensywny gracz niż jako wsparcie defensywy. W okolicach 80. minuty wdarł się w pole karne przeciwników i próbując oddać strzał przewrócił się sugerując arbitrowi, że jego drużynie należy się rzut karny. Ten był nieugięty i nakazał kontynuować grę.

Z czasem zaczął być widoczny coraz bardziej. W 85. minucie oddał nawet mocne uderzenie na bramkę popularnego "Bono". Wślizgiem zablokował je wówczas jeden z obrońców z Maroka.

Podopieczni Mohameda Ouahbiego nie dali się zaskoczyć do końca meczu już ani razu. Spotkanie zakończyło się ich zwycięstwem 1:0. W ten sposób zrobili spory krok w kierunku gry w fazie pucharowej. Ekipa Steve'a Clarke'a w ostatniej kolejce będzie natomiast grać "o życie". I to z Brazylią.

Statystyki meczu Szkocja 0 - 1 Maroko Posiadanie piłki 41% 59% Strzały 6 12 Strzały celne 0 2 Strzały niecelne 3 6 Strzały zablokowane 3 4 Ataki 66 83

Maroko wygrało na inaugurację Pucharu Narodów Afryki SEBASTIEN BOZON AFP

Maroko jest gospodarzem Pucharu Narodów Afryki 2026 i zagra z Senegalem w finale FRANCK FIFE AFP

Załamani reprezentanci Szkocji MAHMUT SERDAR ALAKUS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP





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