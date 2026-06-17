Zatrzymał Kane'a na MŚ, później przeżył dramat. Sędzia "anulował" jego interwencję

Mundialowe pojedynki trwają w najlepsze. Środa (17 czerwca) przyniosła fanom piłki nożnej kilka ciekawych pojedynków. Jednym z nich był mecz Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga, który zakończył się w dość nieoczekiwany sposób.

Raptem chwilę później rozpoczął się natomiast niezaprzeczalny hit dnia. Mowa o starciu dwóch europejskich gigantów futbolu - Anglii oraz Chorwacji. Zestawienie to od samego początku zwiastowało pojedynek na najwyższym poziomie.

Niecodzienne sceny w hicie mundialu. VAR nie miał litości dla Chorwatów

Spotkanie to bardzo szybko przerodziło się jednak w prawdziwy dramat Chorwatów. Już w 9. minucie ich kapitan - Luka Modrić - mimo ogromnego doświadczenia dopuścił się bardzo nieodpowiedzialnego zachowania we własnym polu karnym. Arbiter nie wahał się ani chwili. Momentalnie wskazał na jedenasty matr.

Do wykonania rzutu karnego przystąpił Harry Kane. Naprzeciwko stał natomiast Dominik Livaković. O dziwo, to 31-letni golkiper wyszedł zwycięsko z tego starcia, popisując się przy tym widowiskową paradą. Radość Chorwatów była ogromna, jednak nie trwała zbyt długo.

Raptem kilka sekund po efektownym zachowaniu golkipera do głosu doszedł bowiem zespół VAR. Pojawiła się wątpliwość, czy aby na pewno Livaković zachował się przy rzucie karnym zgodnie z obowiązującymi zasadami. Sędziowie sprawdzili, czy przy obronie przynajmniej jedna stopa 31-latka pozostała na linii bramkowej. Niestety, z powtórki zaprezentowanej telewidzom ciężko było ocenić, czy aby na pewno doszło do przewinienia.

Rozwiń

Po krótkiej chwili wszystko było jednak jasne - zdaniem arbitrów VAR Livaković popełnił błąd, przez który rzut karny musiał zostać powtórzony. Tym razem Harry Kane nie dał rywalowi najmniejszych szans, otwierając wynik spotkania w 12. minucie. Z pewnością ta sytuacja będzie jednak szeroko komentowana jeszcze długo po zakończeniu spotkania.

Harry Kane Rich Storry AFP

Dominik Livaković Pixsell/MB Media Getty Images





Trzy czerwone kartki w jednym meczu mistrzostw świata. Czy tak będzie wyglądał cały turniej? Polsat Sport