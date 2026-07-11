Zaskoczył po odpadnięciu z MŚ. To może być koniec. Już ujawnił plan

Thibaut Courtois przeżył w piątkowym ćwierćfinale mistrzostw świata trudne chwile. Doznał urazu mięśniowego, który co prawda nie wykluczał go całkowicie z dalszej gry, lecz nie pozwalał na dalekie wykopy, które były jednym z ważniejszych elementów taktyki Belgii przeciwko Hiszpanii. Ostatecznie zszedł z boiska w 71. minucie, a nieco ponad kwadrans później z ławki rezerwowych obejrzał jak jego zmiennik Senne Lammens popełnił błąd, który poskutkował zwycięskim golem dla "La Furia Roja" na 2:1.

Podczas zmiany gwiazdor Realu Madryt pokazał emocje, pojawiły się łzy. Jak podkreślił, wynikały one z "frustracji spowodowanej pechem".

Jak się okazuje, istnieje scenariusz, w którym niedługo zakończy karierę reprezentacyjną. Sprawa nie jest jednak tak prosta. Golkiper z rocznika 1992 chciałby ominąć kilka zgrupowań zespołu i wrócić do niego na eliminacje do mistrzostw Europy 2028, czyli najpewniej w marcu 2027 roku.

Courtois kończył mecz we łzach. Teraz chce zrobić długą przerwę. Federacja "zdecyduje"

- Mam pewne wątpliwości, czy będę dalej grał w reprezentacji. Z myślą o przyszłości w niej chciałbym zrobić sobie przerwę podczas Ligi Narodów, te rozgrywki nie są najważniejsze. Może wrócę na eliminacje do EURO, ale ostatecznie decyzję musi podjąć federacja. Zobaczymy, czy będzie w stanie zaakceptować taki plan. Może się okazać, że to był mój ostatni mecz - powiedział (cyt. za "Asem" i RealMadryt.pl).

Jeśli zagra w 2028 r. na czempionacie kontynentu, to pewnie będzie chciał jeszcze w wieku 38 lat pojawić się na kolejnych mistrzostwach świata, które zorganizują Hiszpania, Portugalia i Maroko.

Gra na mundialu to spełnienie marzeń. Hiszpania jest dla mnie jak drugi dom. Byłoby pięknie, ale cztery lata to bardzo długo. Zobaczymy

Nie jest na razie wiadome, jak długo będzie pauzował, ale kontuzja nie wydaje się bardzo poważna. Teraz czekają go wakacje, a potem przygotowania do sezonu 2026/2027 w Realu już pod wodzą nowego trenera, Jose Mourinho.

W kadrze zadebiutował 15 listopada 2011 roku w konfrontacji z Francją. Łącznie rozegrał 115 meczów. Największym sukcesem był oczywiście brązowy medal mundialu 2018. Od 2014 r. jedynym wielkim turniejem, jaki opuścił, było EURO 2024 - wtedy dopiero wracał po poważnej kontuzji i zrezygnował, by całkowicie dojść do formy fizycznej.

Thibaut Courtois Emilee Chinn AFP

Thibaut Courtois PAUL ELLIS AFP

Thibaut Courtois News Images AFP





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