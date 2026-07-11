Zaskoczył po odpadnięciu z MŚ. To może być koniec. Już ujawnił plan

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Smutny koniec mistrzostw świata dla Thibaut Courtois. Belgijski bramkarz doznał urazu mięśniowego w meczu z Hiszpanią. Mógł pozostać na boisku do końca, lecz nie dałby rady wykonywać dalekich wykopów, więc Rudi Garcia zdecydował o jego zmianie. Gwiazdor Realu Madryt zabrał głos na temat przyszłości. Ma plan wzięcia przerwy. Jeśli federacja się nie zgodzi, najpewniej zakończy karierę reprezentacyjną.

Thibaut Courtois w żółtym stroju otrzymuje pomoc od sztabu medycznego podczas meczu piłkarskiego.
Thibaut CourtoisLuke HalesGetty Images

Thibaut Courtois przeżył w piątkowym ćwierćfinale mistrzostw świata trudne chwile. Doznał urazu mięśniowego, który co prawda nie wykluczał go całkowicie z dalszej gry, lecz nie pozwalał na dalekie wykopy, które były jednym z ważniejszych elementów taktyki Belgii przeciwko Hiszpanii. Ostatecznie zszedł z boiska w 71. minucie, a nieco ponad kwadrans później z ławki rezerwowych obejrzał jak jego zmiennik Senne Lammens popełnił błąd, który poskutkował zwycięskim golem dla "La Furia Roja" na 2:1.

Podczas zmiany gwiazdor Realu Madryt pokazał emocje, pojawiły się łzy. Jak podkreślił, wynikały one z "frustracji spowodowanej pechem".

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Jak się okazuje, istnieje scenariusz, w którym niedługo zakończy karierę reprezentacyjną. Sprawa nie jest jednak tak prosta. Golkiper z rocznika 1992 chciałby ominąć kilka zgrupowań zespołu i wrócić do niego na eliminacje do mistrzostw Europy 2028, czyli najpewniej w marcu 2027 roku.

Courtois kończył mecz we łzach. Teraz chce zrobić długą przerwę. Federacja "zdecyduje"

- Mam pewne wątpliwości, czy będę dalej grał w reprezentacji. Z myślą o przyszłości w niej chciałbym zrobić sobie przerwę podczas Ligi Narodów, te rozgrywki nie są najważniejsze. Może wrócę na eliminacje do EURO, ale ostatecznie decyzję musi podjąć federacja. Zobaczymy, czy będzie w stanie zaakceptować taki plan. Może się okazać, że to był mój ostatni mecz - powiedział (cyt. za "Asem" i RealMadryt.pl).

Jeśli zagra w 2028 r. na czempionacie kontynentu, to pewnie będzie chciał jeszcze w wieku 38 lat pojawić się na kolejnych mistrzostwach świata, które zorganizują Hiszpania, Portugalia i Maroko.

Gra na mundialu to spełnienie marzeń. Hiszpania jest dla mnie jak drugi dom. Byłoby pięknie, ale cztery lata to bardzo długo. Zobaczymy
powiedział o MŚ 2030

Nie jest na razie wiadome, jak długo będzie pauzował, ale kontuzja nie wydaje się bardzo poważna. Teraz czekają go wakacje, a potem przygotowania do sezonu 2026/2027 w Realu już pod wodzą nowego trenera, Jose Mourinho.

W kadrze zadebiutował 15 listopada 2011 roku w konfrontacji z Francją. Łącznie rozegrał 115 meczów. Największym sukcesem był oczywiście brązowy medal mundialu 2018. Od 2014 r. jedynym wielkim turniejem, jaki opuścił, było EURO 2024 - wtedy dopiero wracał po poważnej kontuzji i zrezygnował, by całkowicie dojść do formy fizycznej.

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Piłkarz w czarno-czerwonej koszulce Belgii z herbem i żółtym logo Adidasa, stojący na boisku podczas rozgrzewki.
Thibaut CourtoisEmilee ChinnAFP
Bramkarz w żółtym stroju z numerem 1 i opaską kapitana ociera twarz rękawicą podczas meczu piłkarskiego, z rozmytym tłem trybun i reklamą w tle.
Thibaut CourtoisPAUL ELLISAFP
Bramkarz w stroju treningowym Realu Madryt z rękawicami na dłoniach stoi na murawie, skupiony i przygotowany do meczu.
Thibaut CourtoisNews ImagesAFP


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